صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

الصحف أشارت إلى أن فريق الرئيس الأمريكي استقر على حزمة عقوبات لتركيا لتلقيها أجزاءً من نظام دفاع صاروخي روسي، كما اتفق الفريق على إعلان خطته في الأيام المقبلة

تحرير:وفاء بسيوني ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورا لعناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المتهمين بالاشتراك في اغتيال النائب العام المصري، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبَل القضاء المصري، وصلت إلى 15 عاما. وقالت تقارير إعلامية إن بعض المطلوبين فروا إلى قطر وتركيا قبل القبض عليهم، وإن الخلية المضبوطة

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورا لعناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المتهمين بالاشتراك في اغتيال النائب العام المصري، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبَل القضاء المصري، وصلت إلى 15 عاما.

وقالت تقارير إعلامية إن بعض المطلوبين فروا إلى قطر وتركيا قبل القبض عليهم، وإن الخلية المضبوطة جزء من مصادر تمويل الإخوان.

وأفادت صحيفة "الخليج" أن المصادر أوضحت أن الجهات المختصة في أمن الدولة بالكويت، قالت إن التحقيقات تدور حول ثلاثة محاور، أولها معرفة كيفية استصدار سمات (تأشيرات) دخولهم إلى الكويت، ونوع العلاقة التي تربطهم بالجهة المستقدمة لهم، وطبيعة تحركاتهم منذ دخولهم، وهل استقدمتهم جهة واحدة أم جهات عدة، وعلاقة تلك الجهات الكويتية بتنظيم الإخوان.

وثانيها معرفة طبيعة اللقاءات التي تمت داخل الكويت، سواء مع مواطنين أو غير مواطنين، وإن كانت بالعلم أو بحسن نية، وهدف وطبيعة تلك اللقاءات، لمعرفة هل كانوا ينوون القيام بأي عمليات إرهابية داخل الكويت، أو التخطيط لعمليات داخل مصر.

أما المحور الثالث فيختص بنوع النشاط والعمل الذي تم داخل الكويت وطبيعته، ومصادر أموالهم في حساباتهم البنكية، وطريقة التصرف فيها.

وبالانتقال إلى الشأن السوداني، وتحت عنوان "الآلاف يشاركون في مسيرات لتأبين ضحايا فض اعتصام السودان"، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن آلاف السودانيين شاركوا أمس، في مسيرات لإحياء "ذكرى الأربعين" لمقتل عشرات المتظاهرين في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، الشهر الماضي، وجاءت المسيرات استجابةً لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم المسيرات تحت شعار «العدالة أولا».

وهتف المحتجون: "الدم بالدم، لا نريد تعويضا"، بينما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، وقال شهود إن مسيرات أخرى خرجت في منطقتي الحاج يوسف وأم درمان، ومدينة بورتسودان، ومدينتي الأبيض ومدني، وفي عطبرة.

وذكرت "الخليج" تحت عنوان "الانتقالي السوداني: انحيازنا للثورة حقيقي"، أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، قال إنه ستتم محاسبة الفاسدين، وإن الانحياز للثورة كان حقيقيا، مؤكدا أن "المجلس ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير، بل هو شريك".

بينما أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري إلى اليوم الأحد، لمزيد من التشاور، في وقت شارك فيه آلاف السودانيين أمس، في مسيرات خرجت في أرجاء البلاد لتأبين ذكرى عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دموي لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، الشهر الماضي.

"البيان" تناولت تسلّم تركيا، أمس، أجزاءً جديدة من منظومة الصواريخ الروسية "إس-400"، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية، رغم تحذيرات واشنطن، إذ يدعو عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على تركيا، إلا أن واشنطن التزمت الصمت بعد مرور أكثر من 24 ساعة على إعلان تركيا تسلّم المنظومة الروسية.

وكتبت وزارة الدفاع التركية، أمس، في تغريدة: "استؤنف اليوم (أمس) تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ طويلة المدى".

وتحت عنوان "أمريكا استقرت على حزمة عقوبات على تركيا"، أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقر على حزمة عقوبات لتركيا بعد تلقيها أجزاءً من نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما اتفق الفريق على إعلان خطته في الأيام المقبلة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن الإدارة اختارت واحدة من ثلاث مجموعات من الإجراءات الموضوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار طبقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، بحسب المصادر، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها، ويشار إلى أن الخطة تحتاج إلى موافقة ترامب.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن قوات الجيش اليمني، مسنودةً بالمقاومة المحلية ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، واصلت تقدمها في محافظة البيضاء، محققة تقدما كبيرا، وحررت ثلاث سلاسل جبلية، كما واصلت التقدم في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، بينما رفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من وتيرة الأعمال العسكرية في جبهات الساحل الغربي، وفتحت باب التجنيد الإجباري للشباب والمهاجرين الأفارقة.

وأوضحت الصحيفة أن القوات التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، أعلنت صَد هجوم لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للحكومة الشرعية، عن مصادر ميدانية، أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وصاروخية على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة، انطلاقا من المزارع الواقعة بين مديرية زبيد ومدينة التحيتا.

وأكد المركز صَد هجوم الحوثيين عقب اشتباكات عنيفة، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.