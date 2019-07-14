سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رسائل داروش تكشف مزيدا من الانقسامات بالبيت الأبيض

كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن تسريبات جديدة لرسائل السفير البريطاني السابق بالولايات المتحدة كيم داروش، والتي كشفت عن أزمات جديدة بالبيت الأبيض
تحرير:محمود نبيل ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
ترامب
ترامب
لا تزال أزمة الرسائل المسربة للسير كيم داروش، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، تهز الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة بعد أن تم الكشف عن العديد من التسريبات التي أوضحت مدى الانقسام الذي عاشته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني. وخلال التسريب الجديد، الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام البريطانية، تم الكشف عن آراء جديدة للسير داروش بشأن طريقة تناول الإدارة الأمريكية للأمور في الملف الإيراني، خاصة عندما جهزت للانسحاب الكامل من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي.
ووفقا لمذكرة مسربة كتبها السفير السابق للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، فإن السير كيم داروش وصف الخروج من الاتفاق النووي بأنه "تخريب دبلوماسي"، مشيرا إلى أن قرار ترامب الانسحاب منه كان بسبب رغبته في إظهار أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فاشلة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي
اقرأ المزيد
نظام هواوي الجديد

«هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف في أمريكا

قالت مصادر إن شركة "هواوي" الصينية تعتزم خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء، قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة لـ"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا، وبعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، في تقرير لها، اليوم الأحد.
الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك

مانهاتن بلا كهرباء.. قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس

شهد قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية ظلاما دامسا، السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي. وحرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، في غرب مانهاتن، بحسب شركة «كون إديسون»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبحسب وكالة «فرانس برس»، عاد التيار الكهربائي بعد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش). ونشر العشرات من مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات المترو وقد عمها الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء.
انتخابات-الكونجرس (1)

كيف جرد الكونجرس ترامب من سلطات ضرب إيران؟

لم تكن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، تنحصر في مواجهته التهديدات النووية والإستراتيجية بمضيق هرمز فحسب، ولكن شملت هذه المعارك العديد من المواجهات السياسية مع الكونجرس، والذي بدا غير مقتنع بدوافع الدخول في معارك عسكرية بمنطقة الخليج. وعلى مدى عدة أشهر من النقاشات داخل أروقة البيت الأبيض، بدا الرئيس الأمريكي على قناعة تامة بأن هناك احتمالية ما لإقامة حرب شاملة ضد إيران، وذلك خال غياب الحلول الفعالة لعقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي.
ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيسبوك

تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
المدمرة-البريطانية دنكان (1)

هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
كيم -داروش-سفير المملكة-المتحدة (2)

هجوم أوروبي على ترامب في أزمته مع سفير بريطانيا

لا يزال انتقاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل صَدعًا في العلاقات الطويلة بين أمريكا وبريطانيا، والتي كانت في فترات سابقة أساس توازن القوى العالمية من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء. انتقادات السفير السير كيم داروش استطاعت إحداث أزمة حقيقية على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كانت تحاول الأخيرة على المستوى الدبلوماسي تخفيف آثار هذا الصدع في العلاقات مع حليفتها السياسية الأولى في العالم.
دونالد ترامب

بعد انتقاد السفير.. بريطانيا تحاول احتواء غضب ترامب

كشفت الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير البريطاني كيم داروش، عن خلاف واضح في وجهات النظر بين واشنطن ولندن في العديد من الملفات السياسية، والتي بدت إيران على رأسها خلال العامين الماضيين. الأزمة التي اندلعت بعد كشف داروش عن رسائل مُسربة لمحادثات منذ عام 2017، أظهرت نظرة بريطانيا الدبلوماسية للرئيس الأمريكية وسياساته في العديد من الملفات، وبالأخص تلك التي تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org