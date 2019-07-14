رسائل داروش تكشف مزيدا من الانقسامات بالبيت الأبيض

كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن تسريبات جديدة لرسائل السفير البريطاني السابق بالولايات المتحدة كيم داروش، والتي كشفت عن أزمات جديدة بالبيت الأبيض

تحرير:محمود نبيل ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

لا تزال أزمة الرسائل المسربة للسير كيم داروش، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة، تهز الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة بعد أن تم الكشف عن العديد من التسريبات التي أوضحت مدى الانقسام الذي عاشته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني. وخلال التسريب الجديد، الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام البريطانية، تم الكشف عن آراء جديدة للسير داروش بشأن طريقة تناول الإدارة الأمريكية للأمور في الملف الإيراني، خاصة عندما جهزت للانسحاب الكامل من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو من العام الماضي.

ووفقا لمذكرة مسربة كتبها السفير السابق للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، فإن السير كيم داروش وصف الخروج من الاتفاق النووي بأنه "تخريب دبلوماسي"، مشيرا إلى أن قرار ترامب الانسحاب منه كان بسبب رغبته في إظهار أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فاشلة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي

ووفقا لمذكرة مسربة كتبها السفير السابق للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، فإن السير كيم داروش وصف الخروج من الاتفاق النووي بأنه "تخريب دبلوماسي"، مشيرا إلى أن قرار ترامب الانسحاب منه كان بسبب رغبته في إظهار أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فاشلة.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تلك المذكرة كُتبت بعد أن ناشد وزير الخارجية آنذاك، بوريس جونسون، الولايات المتحدة في عام 2018، التمسك بالاتفاق النووي، غير أن ذلك لم يغير من قرار الرئيس الأمريكي، الذي عقد العزم على إنهاء الاتفاق النووي الإيراني بشكل تام.

وخلال آخر ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، ذكرت التقارير أن السير كيم داروش كتب خلال مذكرته أن الرئيس ترامب بدا أنه يتخلى عن الصفقة النووية "لأسباب شخصية"، خاصة أن الاتفاق قد وافق عليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، الذي نص على موافقة إيران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة.

وتحدثت التقارير الإعلامية البريطانية عن تأثير تلك التسريبات في البيت الأبيض، إذ أشارت إلى أنها أحدثت انقسامات بين مستشاري الرئيس الأمريكي، مؤكدة أنه لم تكن هناك "إستراتيجية يومية" لما يجب فعله بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.

وساهمت المذكرات الأولى التي تنتقد إدارة ترامب، والتي ظهرت قبل أسبوع، في رد فعل غاضب من الرئيس الأمريكي، الذي طالب بشكل صريح، باستقالة السير كيم داروش من منصبه، قائلا: "لن نتعامل معه مجددا".

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مذكرة داروش إلى بوريس جونسون كشفت عن العديد من الانقسامات في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي وضحَ من خلال عدم الاقتناع الكامل بتوجهات ترامب السياسية العامة، قائلا: "لقد أوضحت النتيجة انقسامات البيت الأبيض. تواصلت بشكل كبير مع العاملين، ورأيت أن من حيث الجوهر، فإن الإدارة أقدمت على ارتكاب تخريب دبلوماسي، لأسباب أيديولوجية وشخصية، على ما يبدو لكونها صفقة أوباما".

وأضاف داروش خلال مذكرته: "علاوة على ذلك، لا يمكنهم التعبير عن أي إستراتيجية في الأيام التي تبعت الانسحاب من الاتفاق النووي، والاتصالات مع وزارة الخارجية لا تشير إلى أي خطة للتواصل مع الشركاء والحلفاء، سواء في أوروبا أو المنطقة".

ويأتي التسريب الأخير على الرغم من تحذير سكوتلاند يارد وسائل الإعلام من نشر المذكرات الدبلوماسية المسربة، خاصة بعد أن كادت تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها تتحدث عن خبايا العمل والسياسة داخل البيت الأبيض.

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وأثار التحذير رد فعل عنيفا من محرري الصحف والنواب الذين دافعوا عن مهنتهم وحقهم في نشر المعلومات التي ترد لهم، ما دامت مُوثقة بمصادر واضحة ومطلعة على سير الأحداث بشكل عام، سواء داخل الولايات المتحدة أو حتى في الخارجية البريطانية.