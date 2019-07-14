مرحلة وعدت رسائل نشطاء السوشيال ميديا لطلاب الثانوية

ظهرت نتيجة الثانوية العامة أمس، بعد اعتمادها من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنوعت ردود الأفعال ما بين الفرحة العارمة والحزن الشديد وحالات اللا مبالاة
"فرحة وبكاء"، هذا هو حال طلاب الثانوية العامة عقب الإعلان عن النتيجة، إذ تذهب الفرحة للحاصلين على مجموع مرتفع يسهل لهم الالتحاق بكليات القمة التى يحلم بها معظم أولياء الأمور لأبنائهم، ويذهب البكاء والحزن للطلبة الحاصلين على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، وهو ما يتسبب ليس فقط فى حالات انهيار، بل قد يصل إلى انتحار أحدهم كما حدث عقب ظهور بعض النتائج خلال السنوات الماضية، وهناك من يحصل على عقاب قاسٍ من والديه وأقاربه، ولكن نشطاء السوشيال ميديا كانت لديهم وجهات نظر أخرى مختلفة في ما يخص مجموع الثانوية العامة، أطلقوها فى صورة رسائل.
الثانوية ليست مقياس نجاحك
حاول بعض نشطاء السوشيال ميديا التأكيد لطلاب الثانوية العامة أن المجموع الذى حصلوا عليه سواء كان مرتفعا أو منخفضا ليس مقياسا لأى شيء آتٍ فى مستقبلهم، حيث كتب أحدهم رسالة نصها: "مبروك لكل اللى نجحوا فى الثانوية العامة بمجموع كبير أو صغير الثانوية العامة مش مقياس لأى حاجة فى حياتك
الثانوية ليست مقياس نجاحك
حاول بعض نشطاء السوشيال ميديا التأكيد لطلاب الثانوية العامة أن المجموع الذى حصلوا عليه سواء كان مرتفعا أو منخفضا ليس مقياسا لأى شيء آتٍ فى مستقبلهم، حيث كتب أحدهم رسالة نصها: "مبروك لكل اللى نجحوا فى الثانوية العامة بمجموع كبير أو صغير الثانوية العامة مش مقياس لأى حاجة فى حياتك ولا حتى بتحدد مستقبلك زى ما إنت متخيل، كذلك الكلية مش هى المقياس على أنك شخص ناجح أو فاشل أو حتى ضرورى تكون هى الحاجة اللى هتعملها بعد لما تتخرج".
وجاءت الردود متوافقة مع هذه الرسالة ولكن دون توقع اتفاق باقى المجتمع معها، حيث كتب أحد الطلاب تعليقا نصه: "يمكن تكون دى وجهة نظرك إنت بس لكن باقى المجتمع بقا؟"، وفى تعليق آخر كتبت شقيقة طالبة ثانوية عامة: "عمالة أقول كدا لأختى بس لا حياة لمن تنادى العيال جالها اكتئاب".
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الثانوية ما هى إلا مرحلة فى حياتك
بعد انتشار ردود الفعل المتباينة من طلاب الثانوية العامة وأسرهم وأقاربهم، ما بين فرح وبكاء، وجه نشطاء السوشيال ميديا رسالة أخرى نصها: "الثانوية العامة ما هى إلا مرحلة من حياتك، اللى جاى محتاج تركيز واجتهاد أكتر وأكتر، وبالتالى لازم تكون مرحلة وعدت بحلوها ومرها ونبص للى جاى".
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المجموع والكلية رزق
حاول البعض التخفيف من قلق البعض من المجموع وما إذا كان سيسمح بدخول كليات القمة من عدمه، فكتب أحد نشطاء "تويتر" رسالة نصها: "كل حاجة فى الدنيا رزق، العلم والأولاد والشغل، حتى الحالة الاجتماعية والزوجة والأخلاق والأدب فمتستعجلش على رزقك، ساعات ربنا بيفرجها عليك لدرجة مش عارف تشكر ربنا إزاى، بس ربنا عايزك تفتكره ومامتملش وتفضل تدعى، حتى لو ربنا ماوفقكش بالكلية اللى نفسك فيها ماتزعلش يمكن رزقك مش فى الكلية دى بس صدقنى هيجى وقت تقول فيه الحمد لله إنى دخلت الكلية دى".
ووجهت رسالة أخرى إلى أسر وأقارب طلاب الثانوية العامة، نصها: "أهم حاجة الناس لو حد جاب مجموع قليل ما تسألوش هتعمل بيه إيه لأنه مش هينسى دا وهيفضل فاكره، اجبر بخاطره تعب سنة كاملة إرهاق وتعب وسهر ليل".
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الثانوية لا تحدد قيمتك وهويتك
عبّر أحد نشطاء السوشيال ميديا عن غضبه من اعتبار البعض مرحلة الثانوية العامة هى المرحلة الأهم فى حياة الطالب فكتب رسالة نصها: "أوحش حاجة فى الثانوية العامة إنها بتربط قيمتك بدرجتك فلو جبت درجة قليلة الناس هيبصولك بنظرة وحشة ومش كدا بس دا إنت نفسك هتقل فى نظر نفسك، ولو جايب مجموع كبير فإنت كدا برنس محدش زيك وكأن دا اختبار لتحديد القيمة والهوية، مش كام ورقة بنكتب فيهم معلومتين حافظينهم وخلاص".
وكتب شخص آخر رسالة نصها: "قيمتك مش فى مجموعك دا وهم، الحياة أوسع والنجاح أكبر بكتير من رقم على ورق، لو جبت درجة قليلة إنت زى ما إنت مانقصتش حاجة ولو جايب 100% إنت برضو زى ما إنت مازدتش حاجة على أى حد تانى والعبرة مش بالمجموع العبرة إنك تكون فى المكان اللى ربنا خلقك ليه وتكون ناجح بجد".
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