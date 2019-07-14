مرحلة وعدت رسائل نشطاء السوشيال ميديا لطلاب الثانوية

ظهرت نتيجة الثانوية العامة أمس، بعد اعتمادها من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنوعت ردود الأفعال ما بين الفرحة العارمة والحزن الشديد وحالات اللا مبالاة

تحرير:هالة صقر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

"فرحة وبكاء"، هذا هو حال طلاب الثانوية العامة عقب الإعلان عن النتيجة، إذ تذهب الفرحة للحاصلين على مجموع مرتفع يسهل لهم الالتحاق بكليات القمة التى يحلم بها معظم أولياء الأمور لأبنائهم، ويذهب البكاء والحزن للطلبة الحاصلين على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، وهو ما يتسبب ليس فقط فى حالات انهيار، بل قد يصل إلى انتحار أحدهم كما حدث عقب ظهور بعض النتائج خلال السنوات الماضية، وهناك من يحصل على عقاب قاسٍ من والديه وأقاربه، ولكن نشطاء السوشيال ميديا كانت لديهم وجهات نظر أخرى مختلفة في ما يخص مجموع الثانوية العامة، أطلقوها فى صورة رسائل.

الثانوية ليست مقياس نجاحك حاول بعض نشطاء السوشيال ميديا التأكيد لطلاب الثانوية العامة أن المجموع الذى حصلوا عليه سواء كان مرتفعا أو منخفضا ليس مقياسا لأى شيء آتٍ فى مستقبلهم، حيث كتب أحدهم رسالة نصها: "مبروك لكل اللى نجحوا فى الثانوية العامة بمجموع كبير أو صغير الثانوية العامة مش مقياس لأى حاجة فى حياتك