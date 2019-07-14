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مرحلة وعدت رسائل نشطاء السوشيال ميديا لطلاب الثانوية

ظهرت نتيجة الثانوية العامة أمس، بعد اعتمادها من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنوعت ردود الأفعال ما بين الفرحة العارمة والحزن الشديد وحالات اللا مبالاة
تحرير:هالة صقر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
اعتماد نتيجة الثانوية العامة
اعتماد نتيجة الثانوية العامة
"فرحة وبكاء"، هذا هو حال طلاب الثانوية العامة عقب الإعلان عن النتيجة، إذ تذهب الفرحة للحاصلين على مجموع مرتفع يسهل لهم الالتحاق بكليات القمة التى يحلم بها معظم أولياء الأمور لأبنائهم، ويذهب البكاء والحزن للطلبة الحاصلين على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، وهو ما يتسبب ليس فقط فى حالات انهيار، بل قد يصل إلى انتحار أحدهم كما حدث عقب ظهور بعض النتائج خلال السنوات الماضية، وهناك من يحصل على عقاب قاسٍ من والديه وأقاربه، ولكن نشطاء السوشيال ميديا كانت لديهم وجهات نظر أخرى مختلفة في ما يخص مجموع الثانوية العامة، أطلقوها فى صورة رسائل.
الثانوية ليست مقياس نجاحك حاول بعض نشطاء السوشيال ميديا التأكيد لطلاب الثانوية العامة أن المجموع الذى حصلوا عليه سواء كان مرتفعا أو منخفضا ليس مقياسا لأى شيء آتٍ فى مستقبلهم، حيث كتب أحدهم رسالة نصها: "مبروك لكل اللى نجحوا فى الثانوية العامة بمجموع كبير أو صغير الثانوية العامة مش مقياس لأى حاجة فى حياتك
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اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (2)

النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
الأولى-على-أسوان-موت-الأب-قهرة-وكسر-ضهر (2)

الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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التعليم: 95.5% نسبة النجاح في عينة علم النفس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس والاجتماع بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول) وذلك بعد تعديل نموذج الإجابة. وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، البالغ عددها 10 آلاف و351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و888 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 95.5%.
فرحة-وزغاريد-طلاب-القسم-الأدبي-بعد-انتهاء-امتحاناتهم (2)

استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس

في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة. وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة. وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.
الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«الامتحانات»: لا أخطاء في علم النفس (مستند)

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مستشار علم النفس والاجتماع أرسل تقريرا فنيا للوزارة، أكد فيه أنه لا توجد أخطاء فنية في امتحان علم النفس، وذلك بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي. وحسب عبد الحكم، أفاد التقرير بأن العبارة الخاصة بسؤال "المثير الشرطي قادر بمفرده على الاستجابة الطبيعية" صواب، والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسي "ص 11" تحت عنصر الاستجابة الشرطية ولذلك فإن السؤال لا يحتمل إجابتين.
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