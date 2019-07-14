الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

الجزائر

يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.

موعد مباراة منتخب الجزائر ضد نيجيريا تبدأ مواجهة الجزائر ضد نيجيريا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لموقعة الجزائر ضد نيجيريا تنقل مباراة الجزائر ضد نيجيريا على على قناتي beIN sports MAX 1، و«تايم سبورت» التردد الأرضي بالتليفزيون المصري، بتعليق حفيظ الدراجي. أرقام