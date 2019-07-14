رياضة

الجزائر ضد نيجيريا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
الجزائر
الجزائر
يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
موعد مباراة منتخب الجزائر ضد نيجيريا تبدأ مواجهة الجزائر ضد نيجيريا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.   القناة الناقلة لموقعة الجزائر ضد نيجيريا تنقل مباراة الجزائر ضد نيجيريا على على قناتي beIN sports MAX 1، و«تايم سبورت» التردد الأرضي بالتليفزيون المصري، بتعليق حفيظ الدراجي.   أرقام
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طارق-حامد

مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
جريزمان‎ (1)

جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
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لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
تونس-وموريتانيا 1 (13)

تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
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