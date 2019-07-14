«هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف في أمريكا

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

هواوي - صورة أرشيفية

قالت مصادر إن شركة "هواوي" الصينية تعتزم خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء، قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة لـ"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا، وبعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، في تقرير لها، اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة منحت الاختيار لبعض الموظفين الذين يحملون الجنسية الصينية بالولايات المتحدة، إما العودة للوطن أو البقاء مع الشركة.ورغم سماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة "هواوي"، وتراجع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الوارادت الصينية في أعقاب اتفاقه مع نظيره