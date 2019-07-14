اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة..هل تنتهي الحرب؟

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

ميناء الحديدة - صورة أرشيفية

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار، ويعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي. وذكرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهرا، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.

وكان رئيس الفريق الحكومي أفاد بأن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا على متن سفينة في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة، واتهم ميليشيا الحوثي بتقييد حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسجارد عبر إغلاقهم كافة المعابر داخل المدينة، مؤكدا أن ذلك يخالف الفقرة 10 من اتفاق ستوكهولم، فيما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث،