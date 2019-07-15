الفتة لذيذة.. جربي 5 أنواع مختلفة منها لعائلتك

احرصي على عمل أكلات شهية ولذيذة لعائلتك، لتوفير الأموال التي يصرفونها في المطاعم لتناول أصناف يمكنك تجهيزها في المنزل بطرق سهلة وتكاليف بسيطة.

تحرير:آية أشرف ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الفتة من الأكلات المعروفة في البيوت المصرية، فالشعب المصري معروف عن باقي شعوب العالم ببعض الأكلات المصرية ومنها المحشي والملوخية والكشري والفتة أيضًا، يمكنك تناول الفتة بأكثر من طريقة فمنها اللحمة وهذه أشهر الأنواع المعروفة عند المصريين، وفتة الشاورما وكباب الحلة أيضًا، في التقرير التالي نتناول طرق مختلفة لعمل 5 أنواع من الفتة يمكنك تجهيزها لعائلتك في المنزل، دون الحاجة للذهاب للمطاعم لتناول مثل هذه الأكلات ودفع مبالغ كبيرة دون الحصول على جودة طعام..

فتة لحمة المكونات لحمة ضاني أو بقري أرز أبيض عصير طماطم شوربة لحمة ثوم خل عيش محمص ملح وفلفل أسود طريقة التحضير:- - في وعاء ضعي الماء حتى الغليان، ثم ضيفي اللحمة. - ضيفي توابل اللحمة المفضلة لديكي، ومنها الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والحبهان وجوزة الطيب وورق اللورى. - جهزي الأرز بوضع الزبدة في وعاء

فتة لحمة

المكونات

لحمة ضاني أو بقري

أرز أبيض

عصير طماطم

شوربة لحمة

ثوم

خل

عيش محمص

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:-

- في وعاء ضعي الماء حتى الغليان، ثم ضيفي اللحمة.

- ضيفي توابل اللحمة المفضلة لديكي، ومنها الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والحبهان وجوزة الطيب وورق اللورى.

- جهزي الأرز بوضع الزبدة في وعاء ثم ضيفي الماء، أو شوربة اللحمة وبعد الغليان اغسلي الأرز جيدًا وضفيه للمياه.

- حضري الصلصة بوضع الثوم المفروم مع الزبدة أو السمنة، وشوحيه جيدًا ثم ضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود،و اتركي الصلصة حتى تتسبك قليلًا.

- جهزي دقة الفتة، في طاسة تيفال ضعي الزبدة أو السمنة ثم فصوص الثوم وشوحي المكونات جيدًا وضيفي الخل.

- قطعي الخبز أجزاء صغيرة، وضيفي ملعقة زبدة وضعيه في الفرن أو شوحيه على النار.

- جهزي طبق الفتة الآن بوضع طبقة من العيش المحمص، ثم الأرز الأبيض وبعد ذلك الصلصة والثوم على الوجه.

فتة الشاورما

المكونات

لحمة ضاني أو بقري

بصل

فلفل ألوان

طماطم

بقدونس

أرز بسمتي

توابل ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب وبودرة ثوم وزنجبيل وبودرة بصل

مستردة وثومية

طريقة التحضير:-

- ضعي اللحمة ويفضل أن تكون شرائح صغيرة حتى لا تحتاج وقت طويل للتسوية.

- في وعاء ضعي التوابل الموجودة لديكي مع المستردة، وضعيهم على اللحمة، واتركيها 3 ساعات في هذه التتبيلة.

- على نار هادئة شوحي قطع اللحمة ربع ساعة، ضيفي شرائح البصل والطماطم والبقدونس وشوحي مرة ثانية 10 دقائق على الأقل.

- جهزي العيش وقطعيه أجزاء صغيرة ثم شوحية في الزيت أو ضعيه داخل الفرن.

- حضري الأرز البسمتي أو الأبيض، واهتمي بتوابل الأرز البسمتي واهمها الكركم والكاري.

- بعد تجهيز الأرز، ضعي طبقة من الخبز المحمص، ثم طبقة من الأرز البسمتي أو الأبيض ثم طبقة من شاورما اللحمة على الوجه.

فتة الكوارع

المكونات

كوارع

أرز

صلصة طماطم

ثوم مفروم وخل

ملح وفلفل أسود وكمون

عيش

سمنة

طريقة التحضير:-

- اغسلي الكوارع جيدًا بالماء والملح والخل.



- في وعاء به ماء، ضعي الكوارع بعد أن تغلي المياه.



- ضيفي التوابل المفضلة لديكي لتكون الكوارع خالية من أي رائحة.



- بعد التأكد من سلق الكوارع، انزعي العظام وقطعي الكوارع شرائح صغيرة.



- جهزي الأرز الأبيض بطريقتك المعتادة، والصلصة أيضًا.



- وحمري العيش في الفرن أو شوحيه في الزيت.



- جهزي طبق فتة الكوارع، ضيفي طبقة من العيش المحمص ثم طبقة من الأرز الأبيض ثم صلصة الطماطم، وضعي شرائح الكوارع على الوجه أو ضعيها داخل الأرز أو مع طبقة العيش المحمص.

فتة الباذنجان

المكونات

باذنجان شرائح

بطاطس قطع

عيش

زبادي

ثوم مفروم

زيت

طريقة التحضير:-

- في طاسة تيفال ضعي الزيت، واقلي الباذنجان والبطاطس واحرصي على تقلبيهم من كافة الاتجاهات.



- قطعي العيش أجزاء ثم ضعيه في لفرن للتحميص، أو حمريه في زيت.



- اخلطي الزبادي والثوم المفروم والملح في الخلاط.



- في طبق التقديم رصي الباذنجان ثم البطاطس، وضعي خليط الزبادي والثوم والملح، وعلى الوجه ضعي التوست أو العيش المحمص.