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الفتة لذيذة.. جربي 5 أنواع مختلفة منها لعائلتك

احرصي على عمل أكلات شهية ولذيذة لعائلتك، لتوفير الأموال التي يصرفونها في المطاعم لتناول أصناف يمكنك تجهيزها في المنزل بطرق سهلة وتكاليف بسيطة.
تحرير:آية أشرف ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
الفتة
الفتة
الفتة من الأكلات المعروفة في البيوت المصرية، فالشعب المصري معروف عن باقي شعوب العالم ببعض الأكلات المصرية ومنها المحشي والملوخية والكشري والفتة أيضًا، يمكنك تناول الفتة بأكثر من طريقة فمنها اللحمة وهذه أشهر الأنواع المعروفة عند المصريين، وفتة الشاورما وكباب الحلة أيضًا، في التقرير التالي نتناول طرق مختلفة لعمل 5 أنواع من الفتة يمكنك تجهيزها لعائلتك في المنزل، دون الحاجة للذهاب للمطاعم لتناول مثل هذه الأكلات ودفع مبالغ كبيرة دون الحصول على جودة طعام..
فتة لحمة المكونات لحمة ضاني أو بقري أرز أبيض عصير طماطم شوربة لحمة ثوم خل عيش محمص ملح وفلفل أسود طريقة التحضير:- - في وعاء ضعي الماء حتى الغليان، ثم ضيفي اللحمة. - ضيفي توابل اللحمة المفضلة لديكي، ومنها الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والحبهان وجوزة الطيب وورق اللورى. - جهزي الأرز بوضع الزبدة في وعاء
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