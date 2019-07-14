أمن الجيزة يضبط 35 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

حملة أمنية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 35 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 35 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من تنفيذ 14 حكما قضائيا متنوعا، وإزالة 269 حالة تعدٍّ على الطريق العام، أبرزها 66 كرسيا، و50 سيخا حديديا، وحجز ونشين، وضبط سيارة ودراجة نارية مخالفة.



حُررت المحاضر حيال كل واقعة على حدة، وأحالها اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



