الشرطة تضبط 29 تاجر مخدرات و10 قطع سلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

سلاح ومخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 29 متهمًا في قضايا اتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 1465 جراما من مخدر الحشيش، و408 أقراص مخدرة، و82 جرام هيروين و270 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 10 متهمين في قضايا

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 29 متهمًا في قضايا اتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 1465 جراما من مخدر الحشيش، و408 أقراص مخدرة، و82 جرام هيروين و270 جراما من مخدر الإستروكس.



كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 10 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وطبنجتان عيار 9 مم، وطلقات مختلفة الأعيرة.



أُخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وأمر بتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات.



