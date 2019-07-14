المشدد 5 سنوات لـ«عصابة البهائم» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

سجن - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1436 جنايات بلبيس لسنة 2019، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مزرعة مواشٍ بعد شل حركة حارس المزرعة وزوجته وترويعهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، عندما ورد بلاغ من «عمر فتحي السيد» 31 عامًا، عامل بمزرعة مواشٍ، مقيم بقرية «جلفينا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بسرقة مزرعة «مجدي يوسف فهمي» التي يقوم بحراستها، وذلك بعدما روعوه هو وزوجته بأسلحة نارية