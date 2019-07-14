جريمة

المشدد 5 سنوات لـ«عصابة البهائم» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
سجن - تعبيرية
سجن - تعبيرية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1436 جنايات بلبيس لسنة 2019، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مزرعة مواشٍ بعد شل حركة حارس المزرعة وزوجته وترويعهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.
تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، عندما ورد بلاغ من «عمر فتحي السيد» 31 عامًا، عامل بمزرعة مواشٍ، مقيم بقرية «جلفينا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بسرقة مزرعة «مجدي يوسف فهمي» التي يقوم بحراستها، وذلك بعدما روعوه هو وزوجته بأسلحة نارية
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جثة-طفل-مقتول-قتل

انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
غلق-الطريق-الدائري

توقف المرور بدائري المريوطية نتيجة تصادم سيارتين

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، اليوم الأحد، مما تسبب في توقف حركة المرور للقادم من الجيزة باتجاه المنيب، وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة كثافات متحركة والشوارع المحيطة بوسط البلد وبمحور صلاح سالم وطريق السويس -العين السخنة شهدت كثافات ويفضل محور النصر كبديل جيد. الحادث تلقت به غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة بالشوم بسبب «الجيرة» في بنها.. و‎إصابة شقيقين

أصيب شقيقان في مشاجرة بالشوم بين طرفين في قرية تابعة لمركز بنها بسبب خلافات الجيرة، وتمت السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى وضبط الأطراف المتشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية. انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "فرحات.ح.ع، 37 عاما، مزارع" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، وشقيقه "عبد المجيد، 32 عاما، عامل بكافيتريا"، مصاب بجرح قطعى بالرأس.
سلاح-ومخدرات (3)

الشرطة تضبط 29 تاجر مخدرات و10 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
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حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
سجن (2)

المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
متهمو مزرعة الدواجن

سطو بالأسلحة الآلية على مزرعة دواجن

حلت مباحث القليوبية لغز السطو على مزرعة دواجن والاستيلاء على 300 ألف جنيه من داخلها، إذ ورد بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من أحد الأشخاص بأنه خلال وجوده بمزرعة دواجن (مستأجرة) بدائرة المركز، فوجئ بحضور أربعة أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم بندقية آلية، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه كرها وفروا هاربين، وبناءً عليه تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية".
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