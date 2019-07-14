رياضة

خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعد أتلتيكو مدريد من أشد المعجبين بجودة النجم الكولومبي، ومع ترحيب خاميس نفسه بالانتقال إلى الروخيبلانكوس، يبدو أن العائق الوحيد لإتمام تلك الصفقة هو ريال مدريد نفسه. وارتبط اسم خاميس في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى نابولي الإيطالي، إلا أن النجم الكولومبي أعاد التفكير
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طارق-حامد

مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
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جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
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نجل مارادونا لخاميس: لا ترتدِ الرقم 10 في نابولي

أعرب دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، عن سعادته الكبيرة باختيار النجم الكولومبي خاميس رودريجز، اللعب في صفوف نابولي الإيطالي هذا الصيف، وذلك بعدما بات خاميس قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي في ظل عدم رغبة فريقه ريال مدريد في بقائه. وعن ذلك قال نجل مارادونا: "دائمًا كنت أعلق على كل الصور التي ينشرها خاميس بضرورة انتقاله إلى نابولي، فلَطالما وضعت الضغط عليه في هذا الشأن، ومؤخرًا أعجب بأحد تعليقاتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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نابولي يستعد لإتمام صفقة خاميس اليوم

سافر كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إنهاء التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد الإسباني، ويطالب الفريق الملكي بالحصول على 42 مليون يورو للتفريط في خدمات لاعبه، إلا أن نابولي يرغب في ضم النجم الكولومبي على سبيل الإعارة، مع وضع بند في العقد يتيح للفريق الإيطالي ضمه بصورة نهائية لاحقًا، وسبق أن صرح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي عن خاميس: "فكرتنا هي اللعب بجودة عالية، وفريقنا اعتاد على تقديم هذا النوع من كرة القدم".
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والد خاميس رودريجز متحمس لانتقال نجله إلى نابولي

يرى ويلسون خاميس رودريجز بيدويا، والد صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجز، أن الخيار الأفضل لنجله هو الانتقال إلى فريق نابولي الإيطالي هذا الصيف، إذ يمكن للنجم الكولومبي حينها العمل من جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو المدرب الذي تعاقد معه في صفوف ريال مدريد في صيف 2014، كما تعاقد معه على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ عام 2017، وقال والد رودريجز في هذا الشأن: "خاميس يكنّ الكثير من الاحترام لأنشيلوتي، نظرًا لمعرفة الأخير بقيمته وكيفية تقديرها".
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نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.
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