خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

خاميس رودريجز

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعد أتلتيكو مدريد من أشد المعجبين بجودة النجم الكولومبي، ومع ترحيب خاميس نفسه بالانتقال إلى الروخيبلانكوس، يبدو أن العائق الوحيد لإتمام تلك الصفقة هو ريال مدريد نفسه. وارتبط اسم خاميس في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى نابولي الإيطالي، إلا أن النجم الكولومبي أعاد التفكير

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعد أتلتيكو مدريد من أشد المعجبين بجودة النجم الكولومبي، ومع ترحيب خاميس نفسه بالانتقال إلى الروخيبلانكوس، يبدو أن العائق الوحيد لإتمام تلك الصفقة هو ريال مدريد نفسه.



وارتبط اسم خاميس في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى نابولي الإيطالي، إلا أن النجم الكولومبي أعاد التفكير في تلك الخطوة بعدما أعرب أتلتيكو مدريد عن اهتمامه بضمه، خاصة أن خاميس يرغب في العيش في العاصمة الإسبانية مدريد.



يذكر أن خاميس انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2014، آتيا من موناكو الفرنسي بعد تألقه الشديد في مونديال البرازيل 2014، وعلى مدار 3 مواسم قضاها مع الفريق الملكي، توج بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين.