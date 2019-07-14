كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

ينتظر أحمد فتحى العرض الأول لفيلمه «الطيب والشرس واللعوب» الذي قررت الشركة المنتجة طرحه ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المقبل، لينافس بذلك أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.

يعتبر أحمد فتحى من أبرز الفنانين على الساحة خلال الفترة الماضية، إذ تتجاوز مشاركته فى العام الواحد 5 أعمال وقد تصل إلى 10 فى بعض الأحيان، وذلك بعد نجاحه فى لفت الأنظار إليه وقدرته على تجسيد مختلف الشخصيات، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية التي كونها على مدار السنوات الماضية، ويأتي فيلم «الطيب والشرس

يعتبر أحمد فتحى من أبرز الفنانين على الساحة خلال الفترة الماضية، إذ تتجاوز مشاركته فى العام الواحد 5 أعمال وقد تصل إلى 10 فى بعض الأحيان، وذلك بعد نجاحه فى لفت الأنظار إليه وقدرته على تجسيد مختلف الشخصيات، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية التي كونها على مدار السنوات الماضية، ويأتي فيلم «الطيب والشرس واللعوب» ليكون البطولة الثانية له خلال عام 2019 بعد فيلم «ساعة رضا» الذى عرض خلال موسم منتصف العام، وحقق رقما جيدا أمام شباك التذاكر، متجاوزا الـ4 ملايين جنيه، وقد يجد البعض أنه رقم هزيل ولكنه على العكس رقم جيد بالنسبة لعدم احتوائه على نجم شباك، فجميع أبطاله نجوم صف ثان وثالث.

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بدأت رحلة الفنان أحمد فتحي، فى التسعينيات حيث سجل فيلم «الحب فى طابا» بطولة هشام عبد الحميد، ظهوره الأول على الشاشة ومن ثم اختفى وظهر فى بداية الألفينيات مع الجزء الثاني من مسلسل «زيزينيا» ولعب دور (عويس)، وعاد واختفى مرة ثانية حتى انتظم فى الظهور فى عام 2007، ولكن كانت مشاركاته على استحياء، حيث شارك فى سيت كوم «راجل وست ستات»، ومسلسل «هيمة أيام الضحك والدموع»، «تامر وشوقية 4»، فيلم «عزبة آدم» وسيت كوم «فؤش الجيل»، مسرحية «السلطان الحائر»، فيلم «ميكانو» ومن ثم فيلم «الرجل الغامض بسلامته» وغيرها من الأعمال.

وفى عام 2010 شارك فى عدة أعمال؛ مسلسل «الجماعة»، «السائرون نياما»، «سنوات الحب والملح»، لكن يعد فيلم «بنات العم» بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، بدايته الحقيقية، حيث عرفه الجمهور من خلال دور (عاطف) زوج الفنانة آيتن عامر، وبعد هذا الفيلم توالت مشاركاته وزادت مساحة أدواره، حيث شارك فى عدة أعمال مهمة، من بينها: «بدون ذكر أسماء» الذي عرض فى رمضان 2013، بطولة روبي وأحمد الفيشاوي، الذى حقق نجاحا كبيرا، كما شارك فى مسلسل «الرجل العناب»، فيلم «سمير أبو النيل» مع أحمد مكى، الذى أخذه معه فى الجزء الرابع من مسلسل «الكبير أوي»، وفى رمضان 2014 جاءته فرصة لن تتكرر، حيث شارك فى مسلسل «صاحب السعادة» مع الزعيم عادل إمام.

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وكرر تجربته مرة أخرى مع شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، فى فيلم «الحرب العالمية الثالثة» مقدما دور (جنى المصباح) الذى تحولت مشاهدته إلى مادة ثرية لصفحات الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أول فرصة لأن يقوم ببطولة فيلم عام 2015 «حارة مزنوقة» لم يحقق إيرادا يذكر، فلم يتجاوز نصف مليون، وفى نفس العام شارك فى عدة أعمال درامية مميزة، أبرزها «أستاذ ورئيس قسم» بطولة عادل إمام و«وش تاني» بطولة كريم عبد العزيز، «حالة عشق» بطولة مى عز الدين، «حواري بوخاريست» بطولة أمير كرارة.

وأصبح أحمد فتحى أحد الوجوه الثانية فى موسم رمضان من كل عام، حيث شارك فى رمضان 2016 بمسلسل «صد رد»، وفى العام التالي بـ«ريح المدام» و«كابتن أنوش»، بجانب حرصه على الوجود بشكل دائم فى السينما حيث شارك فى تلك الفترة فى فيلم «حملة فريزر» مع شيكو وهشام ماجد وفى «كلب بلدي» مع أحمد فهمي، ليجمع بين الثلاثي بعد أن قرروا الانفصال، وفى عام 2018 تضاعفت مشاركاته حيث شارك فى ثلاثة مسلسلات وهي: «الدولي»، «أمر واقع» و«واكلينها والعة»، بجانب وجوده فى 5 أفلام: «سوق الجمعة، إطلعلولي بره، على بابا، الكويسين، رغدة متوحشة».

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ومع مطلع 2019.. جرب الفنان أحمد فتحى حظه مرة ثانية مع البطولة السينمائية مقدمًا «ساعة رضا» الذى نجح فى أن يصل به إلى 4 ملايين جنيه، إيرادات، إلى جانب لمعان نجمه بعد مشاركته فى مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، حيث لعب دور البلطجي (زغللة) الذي يهابه الجميع بسبب شره، كما شارك فى مسلسل «البرنسيسة بيسة» بطولة مى عز الدين، وضيف شرف مع أحمد فهمي فى «الواد سيد الشحات»، وينتظر حاليا عرض فيلمه الأخير «الطيب والشرس واللعوب» فهل ينجح فى أن يحطم رقما قياسيا أمام شباك التذاكر؟