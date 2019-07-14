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كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

ينتظر أحمد فتحى العرض الأول لفيلمه «الطيب والشرس واللعوب» الذي قررت الشركة المنتجة طرحه ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المقبل، لينافس بذلك أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الفنان أحمد فتحى
الفنان أحمد فتحى
بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
يعتبر أحمد فتحى من أبرز الفنانين على الساحة خلال الفترة الماضية، إذ تتجاوز مشاركته فى العام الواحد 5 أعمال وقد تصل إلى 10 فى بعض الأحيان، وذلك بعد نجاحه فى لفت الأنظار إليه وقدرته على تجسيد مختلف الشخصيات، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية التي كونها على مدار السنوات الماضية، ويأتي فيلم «الطيب والشرس
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يعود بعد غياب 16 عاما| رحلة هاني رمزي مع خشبة المسرح

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محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

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محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

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