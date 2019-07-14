جريمة

مشاجرة بالشوم بسبب «الجيرة» في بنها.. و‎إصابة شقيقين

تحرير:علاء النجار ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب شقيقان في مشاجرة بالشوم بين طرفين في قرية تابعة لمركز بنها بسبب خلافات الجيرة، وتمت السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى وضبط الأطراف المتشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية. انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "فرحات.ح.ع، 37 عاما، مزارع" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، وشقيقه "عبد المجيد، 32 عاما، عامل بكافيتريا"، مصاب بجرح قطعى بالرأس.
وتبين أن الطرف الثاني من المشاجرة "سامي.ع.س، 65 عاما، مزارع" وشقيقه "صلاح.ع.ب، 48 عاما، مزارع"، ونجل الأول من الطرف الثاني "ياسر.س.ع، 37 عاما، عامل بكافيتريا"، وشقيقهم "عبد السلام.س.ع، 35 عاما، مدرس" وجميعهم مقيمون بعزبة المخمس التابعه لقرية مرصفا، دائرة المركز. ودلت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب وجود
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جثة-طفل-مقتول-قتل

انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
غلق-الطريق-الدائري

توقف المرور بدائري المريوطية نتيجة تصادم سيارتين

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، اليوم الأحد، مما تسبب في توقف حركة المرور للقادم من الجيزة باتجاه المنيب، وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة كثافات متحركة والشوارع المحيطة بوسط البلد وبمحور صلاح سالم وطريق السويس -العين السخنة شهدت كثافات ويفضل محور النصر كبديل جيد. الحادث تلقت به غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
سجن (2)

المشدد 5 سنوات لـ«عصابة البهائم» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1436 جنايات بلبيس لسنة 2019، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مزرعة مواشٍ بعد شل حركة حارس المزرعة وزوجته وترويعهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.
سلاح-ومخدرات (3)

الشرطة تضبط 29 تاجر مخدرات و10 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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القبض-على-متهم

«أنبوبة» يطلق النار على نجل خالته بسبب خلافات بشبرا

أطلق عاطل النار من فرد خرطوش على نجل خالته بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "سيد. ا" وشهرته "أدهم - 20 عامًا"، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام متنوعة مصابًا بطلق ناري خرطوش بالكتف الأيمن.
حرقت زوجها

فتاة «جامعة قمامة» تحرق طالبا بمولوتوف في شبرا

أصيب طالب بحروق خطيرة متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين جامعي قمامة، على خلفية معاتبته إياهما لجمع القمامة أمام منزله في منطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة، فقذفته فتاة بزجاجة مشتعلة ممتلئة بالبنزين. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو "علي. و" 17 عامًا، مصابا بحروق متفرقة بالجسم.
القبض-على-متهم

سائق توكتوك يطعن شريكه لخلاف على الإيراد في شبرا

شهدت منطقة مساكن إسكو التابعة لشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائق "توكتوك" ومسجل خطر، إثر حدوث خلاف بينهما بسبب إيراد مركبة "توكتوك" ووقعت إصابات متفرقة للطرفين، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "إبراهيم.ع.س - 30 عامًا" مسجل خطر، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة مصابا بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
طعن-بالسكين

بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
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