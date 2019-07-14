مشاجرة بالشوم بسبب «الجيرة» في بنها.. و‎إصابة شقيقين

تحرير:علاء النجار ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

مشاجرة - أرشيفية

أصيب شقيقان في مشاجرة بالشوم بين طرفين في قرية تابعة لمركز بنها بسبب خلافات الجيرة، وتمت السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى وضبط الأطراف المتشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية. انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "فرحات.ح.ع، 37 عاما، مزارع" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، وشقيقه "عبد المجيد، 32 عاما، عامل بكافيتريا"، مصاب بجرح قطعى بالرأس.

وتبين أن الطرف الثاني من المشاجرة "سامي.ع.س، 65 عاما، مزارع" وشقيقه "صلاح.ع.ب، 48 عاما، مزارع"، ونجل الأول من الطرف الثاني "ياسر.س.ع، 37 عاما، عامل بكافيتريا"، وشقيقهم "عبد السلام.س.ع، 35 عاما، مدرس" وجميعهم مقيمون بعزبة المخمس التابعه لقرية مرصفا، دائرة المركز. ودلت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب وجود