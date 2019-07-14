مشاجرة بالشوم بسبب «الجيرة» في بنها.. وإصابة شقيقين
تحرير:علاء النجار
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
مشاجرة - أرشيفية
أصيب شقيقان في مشاجرة بالشوم بين طرفين في قرية تابعة لمركز بنها بسبب خلافات الجيرة، وتمت السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى وضبط الأطراف المتشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.
انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "فرحات.ح.ع، 37 عاما، مزارع" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، وشقيقه "عبد المجيد، 32 عاما، عامل بكافيتريا"، مصاب بجرح قطعى بالرأس.
وتبين أن الطرف الثاني من المشاجرة "سامي.ع.س، 65 عاما، مزارع" وشقيقه "صلاح.ع.ب، 48 عاما، مزارع"، ونجل الأول من الطرف الثاني "ياسر.س.ع، 37 عاما، عامل بكافيتريا"، وشقيقهم "عبد السلام.س.ع، 35 عاما، مدرس" وجميعهم مقيمون بعزبة المخمس التابعه لقرية مرصفا، دائرة المركز.
ودلت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب وجود
وتبين أن الطرف الثاني من المشاجرة "سامي.ع.س، 65 عاما، مزارع" وشقيقه "صلاح.ع.ب، 48 عاما، مزارع"، ونجل الأول من الطرف الثاني "ياسر.س.ع، 37 عاما، عامل بكافيتريا"، وشقيقهم "عبد السلام.س.ع، 35 عاما، مدرس" وجميعهم مقيمون بعزبة المخمس التابعه لقرية مرصفا، دائرة المركز.
ودلت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب وجود خلافات جيرة في الأرض الزراعية خاصتهم، لقيام الطرف الثاني بوضع بعض المخلفات الزراعية أمام أرض الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب بالشوم والعصي محدثين ما بهم من إصابات.
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني شوم وعصي خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.