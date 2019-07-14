صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

الصحف أكدت نفي المملكة الادعاءات الصادرة عن قطر بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة السعودية من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء الحج والعمرة

تحرير:وفاء بسيوني ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

صحف سعودية

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أمس، إنه أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة "غريس 1"، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف. تناولت صحيفة "عكاظ"