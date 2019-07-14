صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

الصحف أكدت نفي المملكة الادعاءات الصادرة عن قطر بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة السعودية من قطريين أو مقيمين على أرض قطر لأداء الحج والعمرة
أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أمس، إنه أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة "غريس 1"، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
تناولت صحيفة "عكاظ"
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أمس، إنه أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة "غريس 1"، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
تناولت صحيفة "عكاظ" قضية حجاج قطر تحت عنوان "السعودية ترفض ادعاءات الدوحة: أهلا بالحجاج القطريين"، إذ رفضت وزارة الحج والعمرة الادعاءات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية بدخول المملكة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة.
وذكرت "الشرق الأوسط" أن وزارة الحج والعمرة دعت السلطات المعنية في قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم المواطنين القطريين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعائر.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان لها، حرص الحكومة السعودية على تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، الذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، أكثر من مليون وسبعمئة ألف حاج.
وأفادت صحيفة "الحياة" أن وزارة الحج والعمرة وجهت الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام، كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية، للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد الاجتماع معهم بتاريخ 8 من جمادى الأول الماضي، وبحثت الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج من قطر، لأداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري غادر من دون أن يوقع على اتفاق الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية للقدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة.
صحيفة "سبق" كشفت عن دخول العلاقات بين تركيا وقطر، في أزمة حقيقية، قد تضع العلاقة بين الطرفين على مفترق طرق، وذلك عقب أن أذاعت قناة "الجزيرة" الإنجليزية تقريرًا شديد اللهجة عن حالة القمع التي ينتهجها أردوغان ضد الصحفيين.
وأجرت مذيعة برنامج "ذي ليسينيج بوست" في قناة "الجزيرة" الإنجليزية التابعة لقطر، مقابلات مع 3 صحفيين بارزين، بعضهم يُحسب بشكل أو بآخر على جماعة فتح الله جولن، التي تعدّها حكومة أنقرة تنظيما خارجا عن القانون، وتتهمها بالوقوف خلف محاولة الانقلاب المزعومة في 2016.
وبثت قناة "الجزيرة" الإنجليزية تقريرها عن تورط أردوغان في قمع الحريات والصحفيين قبل أيام من زيارة تميم بن حمد إلى واشنطن، في خطوة قرأها مراقبون بأنها محاولة استرضاء قطرية لأمريكا على حساب الحليف التركي الغارق في المشكلات مع حلف الناتو والولايات المتحدة على وجه الخصوص، على أثر إصراره على إتمام صفقة "إس 400" الروسية.
وبالانتقال إلى الشأن السوري وتحت عنوان "صدى إس 400 يتردد في شرق سوريا"، أفادت "الشرق الأوسط" أن صدى بدء وصول منظومة "إس 400" الروسية إلى تركيا بدأ يتردد في شرق الفرات، حيث تستعجل واشنطن وأنقرة إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول إقامة "منطقة أمنية" شمال شرقي سوريا.
وأعلنت أنقرة أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الأمريكي بالوكالة، مارك إسبر، اتفقا على قيام وفد أمريكي بزيارة إلى تركيا خلال الأسبوع الحالي، لبحث الملف السوري.