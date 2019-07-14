جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

أنطوان جريزمان

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال كاريان: "جريزمان يشعر بالإحباط الشديد من سلوك أتلتيكو مدريد والقادة هناك، إذ فضل أتلتيكو اتباع سلوك مختلف تماما عن الأمر الذي تم الاتفاق عليه بصورة شخصية قبل إتمام الصفقة". وأضاف: "لا نشعر بالقلق من رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على 80 مليونا إضافية، سندعهم يتصرفون كما يريدون، وسنتصرف بنفس الكيفية

وقال كاريان: "جريزمان يشعر بالإحباط الشديد من سلوك أتلتيكو مدريد والقادة هناك، إذ فضل أتلتيكو اتباع سلوك مختلف تماما عن الأمر الذي تم الاتفاق عليه بصورة شخصية قبل إتمام الصفقة".



وأضاف: "لا نشعر بالقلق من رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على 80 مليونا إضافية، سندعهم يتصرفون كما يريدون، وسنتصرف بنفس الكيفية إذا لزم الأمر".



وبدوره يبحث جريزمان عن تفادي ذلك الجدل، في ظل استعداده لتقديمه اليوم الأحد، في ملعب الكامب نو.



وعن ذلك قال كاريان: "في اللحظة الحالية، يرغب جريزمان فقط في التفكير في الفصل الجديد الذي سيبدأ في مسيرته الاحترافية، فيرغب في الاحتفال هذا الأسبوع واستكشاف منزله الجديد".