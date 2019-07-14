رياضة

جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وقال كاريان: "جريزمان يشعر بالإحباط الشديد من سلوك أتلتيكو مدريد والقادة هناك، إذ فضل أتلتيكو اتباع سلوك مختلف تماما عن الأمر الذي تم الاتفاق عليه بصورة شخصية قبل إتمام الصفقة". وأضاف: "لا نشعر بالقلق من رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على 80 مليونا إضافية، سندعهم يتصرفون كما يريدون، وسنتصرف بنفس الكيفية
اقرأ المزيد
طارق-حامد

مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
خاميس-رودريجيز (3)

خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان‎

مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
أنطوان جريزمان (1)

ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
نيمار (5)

تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
جريزمان

برشلونة لن يقدم جريزمان للجماهير حماية للاعب

وصل برشلونة للمرحلة الأخيرة في عملية ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن دفع البرسا قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة قيمته 120 مليون يورو، ولا ينسى أي أحد من داخل النادي أو من المشجعين، الفيلم الوثائقي الذي صوره جريزمان العام الماضي للإعلان عن رفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني واستمراره في صفوف أتلتيكو مدريد لعام إضافي، وبالتالي لن يحظى جريزمان بشعبية كبيرة عند وصوله إلى قلعة الكامب نو، وبالتالي تخطط إدارة البرسا لعدم فتح الباب أمام الجماهير عند تقديم النجم الفرنسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org