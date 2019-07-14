توقف المرور بدائري المريوطية نتيجة تصادم سيارتين

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

الدائري

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، اليوم الأحد، مما تسبب في توقف حركة المرور للقادم من الجيزة باتجاه المنيب، وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة كثافات متحركة والشوارع المحيطة بوسط البلد وبمحور صلاح سالم وطريق السويس -العين السخنة شهدت كثافات ويفضل محور النصر كبديل جيد. الحادث تلقت به غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتباطأت حركة المرور صباح اليوم أعلى كوبرى عباس وشارع النيل وكوبرى الجامعة و15 مايو وبمخرج نفق الميرغنى وزهراء المعادى وطريق الأوتوستراد القادم من حلوان للمعادى وللمتجه إلى القاهرة شهد ظهور كثافات مرتفعة فى ظل وجود مروري مكثف لتيسير الحركة. كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم

وتباطأت حركة المرور صباح اليوم أعلى كوبرى عباس وشارع النيل وكوبرى الجامعة و15 مايو وبمخرج نفق الميرغنى وزهراء المعادى وطريق الأوتوستراد القادم من حلوان للمعادى وللمتجه إلى القاهرة شهد ظهور كثافات مرتفعة فى ظل وجود مروري مكثف لتيسير الحركة.



كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم والمتجه من القاهرة بسبب أعطال السيارات، ويفضل كوبرى الجلاء بديلا مروريا، كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة، فى ظل وجود مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.



وشهد أعلى طريق السويس الصحراوى والزراعى للمتجه من الأقاليم حتى مناطق القاهرة كثافات، وتباطأت الحركة بطريق صلاح سالم بالاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة، أيضا مناطق وسط المدينة، كما ظهرت كثافات بمحور التسعين من القاهرة إلى محور المشير.



