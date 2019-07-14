جريمة

توقف المرور بدائري المريوطية نتيجة تصادم سيارتين

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
الدائري
الدائري
دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، اليوم الأحد، مما تسبب في توقف حركة المرور للقادم من الجيزة باتجاه المنيب، وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة كثافات متحركة والشوارع المحيطة بوسط البلد وبمحور صلاح سالم وطريق السويس -العين السخنة شهدت كثافات ويفضل محور النصر كبديل جيد. الحادث تلقت به غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وتباطأت حركة المرور صباح اليوم أعلى كوبرى عباس وشارع النيل وكوبرى الجامعة و15 مايو وبمخرج نفق الميرغنى وزهراء المعادى وطريق الأوتوستراد القادم من حلوان للمعادى وللمتجه إلى القاهرة شهد ظهور كثافات مرتفعة فى ظل وجود مروري مكثف لتيسير الحركة. كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم
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جثة-طفل-مقتول-قتل

انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة بالشوم بسبب «الجيرة» في بنها.. و‎إصابة شقيقين

أصيب شقيقان في مشاجرة بالشوم بين طرفين في قرية تابعة لمركز بنها بسبب خلافات الجيرة، وتمت السيطرة على المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى وضبط الأطراف المتشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية. انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "فرحات.ح.ع، 37 عاما، مزارع" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزه بمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته، وشقيقه "عبد المجيد، 32 عاما، عامل بكافيتريا"، مصاب بجرح قطعى بالرأس.
سجن (2)

المشدد 5 سنوات لـ«عصابة البهائم» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1436 جنايات بلبيس لسنة 2019، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مزرعة مواشٍ بعد شل حركة حارس المزرعة وزوجته وترويعهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.
سلاح-ومخدرات (3)

الشرطة تضبط 29 تاجر مخدرات و10 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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توكتوك

توك توك الموت.. مصرع طفلين وإصابة والدتهما بالبدرشين

حادث مأساوي شهده أحد الطرق بالبدرشين، اليوم الإثنين، ما تسبب في مصرع طفلين وإصابة والدتهما، فى حادث تصادم توك توك وسيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث للوقوف على أسباب التصادم، كما صرحت بدفن الجثتين عقب التشريح.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حوادث متفرقة بالمنصورة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حوادث طرق متفرقة، بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، إذ لقي موظف وعامل بمركز الجهاز الهضمى الجامعي، مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "أويش الحجر - المنصورة" بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق ودهستهما. كما لقي "ممدوح إبراهيم"، 20 عامًا، مصرعه، وأصيب "حسام حسين السماك"، 20 عامًا، و"هاني" 20 عامًا، حالته خطيرة، أثناء استقلالهم دراجة بخارية على طريق بهوت في مركز نبروه، وانقلبت بهم.
ضابط

جيران الضابط المزيف: 5 سنين واحنا فاكرينه ضابط بجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يرتدي زى نقيب شرطة، ويبكي بحرقة ويقر بأنه انتحل صفة ضابط ونزل لتنظيم حركة المرور، مؤكدًا يقينه بأن ما فعله خطأ ولكنه أقدم على ذلك لأن الناس لا تستجيب للنظام إلا بسبب الزى الميري، بقوله: "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده"، وأكد أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عددا كبيرا من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا: "كان نفسي أبقى ظابط شرطة". «التحرير» انتقلت إلى محل الواقعة، ومسكن الشاب لتكشف كواليس ما جرى معه.
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