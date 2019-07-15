شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

يعتقد العلماء أن نساء الساعة الرملية أكثر خصوبة وأقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب، ولكن لا يعني أنهن لا يواجهن مشكلات، فوزن الثديين الكبير يمكن أن يسبب آلاما في الرقبة
سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها.
لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
1- الجسم على شكل تفاحة
النساء صاحبات الجسم على شكل تفاحة غالبا ما تتراكم لديهن الدهون في المنتصف وفوق الخصر، وعلى الرغم من أن فقدان الوزن من الجزء العلوي من الجسم أسهل من فقدانه من الوركين أو الفخذين، فإن حمل الدهون الزائدة حول محيط الخصر أو البطن قد يكون ضارًّا بشكل خاص للصحة.
وجدت الأبحاث أن
1- الجسم على شكل تفاحة
النساء صاحبات الجسم على شكل تفاحة غالبا ما تتراكم لديهن الدهون في المنتصف وفوق الخصر، وعلى الرغم من أن فقدان الوزن من الجزء العلوي من الجسم أسهل من فقدانه من الوركين أو الفخذين، فإن حمل الدهون الزائدة حول محيط الخصر أو البطن قد يكون ضارًّا بشكل خاص للصحة.
وجدت الأبحاث أن جسم التفاحة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، ولمحاربتها يقترح الخبراء تقليص الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والمعجنات، وتناول وجبة خفيفة من الشيكولاتة الداكنة، والتركيز على البروتينات كالدجاج والأسماك، كما يوصي بممارسة التمرينات التي تحسن من صحة القلب مثل السباحة وركوب الدراجات والركض وتدريب الأثقال.
2- جسم الكمثرى
في هذا الجسم تكون الأذرع والأكتاف رفيعة، لكن الفخذين والوركين والأرداف تحمل كل الوزن، كما قد تتراكم بعض الدهون أسفل البطن.
لحسن الحظ توفر هذه المناطق تخزينًا آمنًا للدهون ولا تلحق الضرر بالأعضاء مثل الكبد أو القلب، مما يعني تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري، ومع ذلك يجب أن تكون النساء صاحبات جسم الكمثرى حذرات من الدوالي وأمراض المفاصل التنكسية والركبة، وذلك لأن زيادة الوزن في هذه المناطق يمكن أن تمارس ضغطًا على الأوردة وتتسبب في تآكل الركبتين والمفاصل بسرعة أكبر.
من الأفضل لصاحبات هذا الجسم تجنب استهلاك الكثير من الدهون، وبدلا من ذلك يجب اختيار الأطعمة الصحية مثل الخبز والحبوب والفاصوليا والعدس، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا.
3- الساعة الرملية
تتميز أشكال الساعة الرملية المحظوظة بأحد أشكال الجسم التي تحسد عليها وتميل إلى زيادة الوزن بالتساوي في جميع أنحاء الجسم، ويعتقد العلماء أن نساء الساعة الرملية أكثر خصوبة وأقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب، ولكن لا يعني أنهن لا يواجهن مشكلات، فوزن الثديين الكبير يمكن أن يسبب آلاما في الرقبة والكتف والظهر، مما يجعل ممارسة التمرينات أكثر صعوبة.
مثل جميع أشكال الجسم يجب أن تحد صاحبات الساعة الرملية من الأطعمة المصنعة والسكر والكافيين، كما عليهن التركيز على الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو والسلمون والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.
4- الجسم المستطيل
هذا الشكل يتمثل في الوركين الصغيرين والثديين ومحيط الصدر والخصر المتساويين تقريبًا، وغالبا ما يكون فقدان الوزن لصاحبات هذا الجسم سهلا، كما لديهن مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان الثدي، ومع ذلك، يكون لديهن في بعض الأحيان مستويات منخفضة من هرمون الإستروجين، والتي يمكن أن تعطل الدورة الشهرية وتزيد من خطر التهاب بطانة الرحم، لهذا من الأفضل لهن تناول بذور الكتان وفول الصويا والفواكه مثل الفراولة والخوخ.
5- المثلث المقلوب
والمعروف أيضًا باسم «الجزرة»، فإن النساء اللاتي يتمتعن بهذا الجسم يكون لديهن خصر وورك رفيعين، وكتفين وصدر أكبر، وفي الغالب ما تكون الغدد الكظرية نشطة وبالتالي تسرع عملية الأيض ولهذا تكون صاحبات هذا الجسم نحيفات.
على الرغم من أن المثلثات المقلوبة قد تبدو رياضية، فإنها إذا زادت في الوزن تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وتتعرض أيضًا لخطر كبير للإصابة بهشاشة العظام، لذا يوصي الخبراء ببناء النصف السفلي من خلال التمارين واستهلاك كمية كبيرة من البروتين من الأطعمة مثل الدواجن والأسماك.