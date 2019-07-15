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شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

يعتقد العلماء أن نساء الساعة الرملية أكثر خصوبة وأقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب، ولكن لا يعني أنهن لا يواجهن مشكلات، فوزن الثديين الكبير يمكن أن يسبب آلاما في الرقبة
تحرير:فيروز ياسر ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
شكل جسمك يكشف عن صحتك
شكل جسمك يكشف عن صحتك
سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
1- الجسم على شكل تفاحة  النساء صاحبات الجسم على شكل تفاحة غالبا ما تتراكم لديهن الدهون في المنتصف وفوق الخصر، وعلى الرغم من أن فقدان الوزن من الجزء العلوي من الجسم أسهل من فقدانه من الوركين أو الفخذين، فإن حمل الدهون الزائدة حول محيط الخصر أو البطن قد يكون ضارًّا بشكل خاص للصحة. وجدت الأبحاث أن
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أدوية-السكري

كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم. وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.
اكزيما الجلد

دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالإكزيما

أظهرت دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالتطور الجلدي المزمن المعروف باسم الإكزيما. خلال هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بالصحة وأنماط الصحة والأنظمة الغذائية لـ1520 طفلا في الولايات المتحدة تمت متابعتهم منذ ولادتهم كجزء من دراسة ممارسات تغذية الرضع، التي تقودها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
التمرينات-الرياضية

مارس الرياضة في الصباح.. تزيد من القدرة على التركيز

يبدأ الجسم في الصباح استعادة كل شيء كالطاقة والقدرة على القيام ببعض المهام اليومية، لذا ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، ولكن بشكل عام الوقت الصحيح لممارسة الرياضة يتمثل في بعض العوامل مثل طبيعة الجسم وأسلوب الحياة، وبشكل عام فإن ممارسة التمرينات الرياضية من أفضل العادات التي يجب أن تعود عليها جسمك، فمثل ما تقوم به من حيث ضبط الساعة البيولوجية للحصول على نوم هادئ في كل يوم في نفس التوقيت، اجعل للرياضة وقتها، وذلك نقلًا عن "healthline".
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أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
مرضى-القلب-في-رمضان

خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
الدهون-المشبعة

دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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