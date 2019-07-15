شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

يعتقد العلماء أن نساء الساعة الرملية أكثر خصوبة وأقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب، ولكن لا يعني أنهن لا يواجهن مشكلات، فوزن الثديين الكبير يمكن أن يسبب آلاما في الرقبة

تحرير:فيروز ياسر ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

شكل جسمك يكشف عن صحتك

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.

1- الجسم على شكل تفاحة النساء صاحبات الجسم على شكل تفاحة غالبا ما تتراكم لديهن الدهون في المنتصف وفوق الخصر، وعلى الرغم من أن فقدان الوزن من الجزء العلوي من الجسم أسهل من فقدانه من الوركين أو الفخذين، فإن حمل الدهون الزائدة حول محيط الخصر أو البطن قد يكون ضارًّا بشكل خاص للصحة. وجدت الأبحاث أن