غدا طقس معتدل شمالا.. وشديد الحرارة جنوبا

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 24 33الإسكندرية 24 32بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 23 32سيوة 23 39بورسعيد 25 30دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية 24 37السويس 24 36العريش 23 32رفح 23 31رأس سدر 25 39نخل 20 37نويبع 26 37طابا 25 36كاترين 18