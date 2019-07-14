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غدا طقس معتدل شمالا.. وشديد الحرارة جنوبا

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 24 33الإسكندرية 24 32بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 23 32سيوة 23 39بورسعيد 25 30دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية 24 37السويس 24 36العريش 23 32رفح 23 31رأس سدر 25 39نخل 20 37نويبع 26 37طابا 25 36كاترين 18
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

التعليم: 1912 حالة غش.. وإلغاء امتحانات 75 طالبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (9)

هاجر زاكي.. الأولى في شعبة علمي علوم بالثانوية

حصلت الطالبة هاجر زاكي على ترتيب الأولى في الشعبة العلمية علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، في شعبة علمي علوم من محافظة سوهاج، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجات، لكنه أدى السنة الدراسية في عامين، ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الثانوية العامة حصلت على نسبة نجاح 83.6%، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربي 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 50%، ونحو 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90%.
طارق-شوقى

التعليم: نسبة النجاح في المدارس الحكومية 83%

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر، وهذا التوتر هو ما تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.
المتحدث-العسكري

مصر تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية

أصدر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، يومي 14 و15 يوليو الجاري، برئاسة السادة رئيسي الأركان لمصر والسودان، ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
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طقس-حار (7)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار (5)

طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

غدا طقس شديد الحرارة جنوبا.. ورطوبة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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