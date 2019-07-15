دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالإكزيما

أوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتم تغذية الرضع فقط من لبن الأم لمدة 6 أشهر على الأقل، للمساعدة في حمايتهم من العدوى، ومنع الحساسية ومد أجسادهم بالمغذيات والطاقة
أظهرت دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالتطور الجلدي المزمن المعروف باسم الإكزيما.
خلال هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بالصحة وأنماط الصحة والأنظمة الغذائية لـ1520 طفلا في الولايات المتحدة تمت متابعتهم منذ ولادتهم كجزء من دراسة ممارسات تغذية الرضع، التي تقودها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
بحلول الوقت الذي بلغوا فيه السادسة من العمر، كان قد تم تشخيص نحو 300 من الأطفال بالإكزيما في مرحلة ما من حياتهم.
أظهرت النتائج أن ما يقرب من ستة من كل عشرة من هؤلاء الأطفال يعانون من مرض التهاب الجلد في سن السادسة.
ووجد الباحثون أن الأطفال في الأسر الأكثر ثراءً والذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية
بحلول الوقت الذي بلغوا فيه السادسة من العمر، كان قد تم تشخيص نحو 300 من الأطفال بالإكزيما في مرحلة ما من حياتهم.
أظهرت النتائج أن ما يقرب من ستة من كل عشرة من هؤلاء الأطفال يعانون من مرض التهاب الجلد في سن السادسة.
ووجد الباحثون أن الأطفال في الأسر الأكثر ثراءً والذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية الغذائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإكزيما في سن السادسة.
اقرأ أيضًا: الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر تقلل خطر الإصابة بمرض السكر
بينما أكد الباحثون أن الأطفال الذين كانوا يرضعون رضاعة طبيعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل كانوا أكثر عرضة بنسبة 48% للإصابة بالإكزيما في سن السادسة، مقارنة بأولئك الذين لم يرضعوا قط، أو الذين كانوا يرضعون رضاعة طبيعية لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.
أعلنت الدراسة عن دور لبن الأم في الحماية من الإصابة بجميع الأمراض الجلدية، ولكن يبدو أن هناك فائدة إضافية للرضاعة الطبيعية بعد الأشهر الثلاثة الأولى من ولادة الطفل، خاصة في ما يتعلق بالتأثير الوقائي من الإكزيما في مرحلة المراهقة.
قالت مؤلفة الدراسة كاثرين بالاس، أستاذة الجلدية بجامعة واشنطن: "ما زالت الأدلة على أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من الإصابة بالإكزيما في وقت لاحق من الحياة، غامضة".
أضافت بالاس: "فريق البحث لدينا يحاول المساعدة في سد هذه الفجوة في البيانات".
اقرأ أيضًا: احمي رضيعك من نزلات البرد.. الرضاعة الطبيعية تساعدك
ذكرت بالاس: "على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية قد لا تمنع الأطفال من الإصابة بالإكزيما، فإنها قد تحميهم من التعرض للاضطرابات الطويلة".
وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، كان الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية عرضة لخطر أقل للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الربو والسمنة.
وكان من المقرر تقديم الدراسة في أثناء الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، في سان فرانسيسكو.
كما أكدت دراسة فنلندية حديثة في وقت سابق، أن الأطفال الذين تتناول أمهاتهم مقويات ومكملات غذائية في أثناء فترة الحمل والرضاعة يكونون أقل عرضة للإصابة بالإكزيما الجلدية.
بينما اعتقد الباحثون أن المقويات الحيوية والمكملات الغذائية، التي يُعتقد أنها تساعد في تحقيق توازن للبكتيريا الموجودة في الأمعاء وتقي من انتشار الأمراض، ربما تؤثر في صحة الأطفال الرضع من خلال الخلايا المناعية التي تعبر المشيمة وتصل إلى لبن الثدي.
كما أوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتم تغذية الرضع فقط من لبن الأم لمدة 6 أشهر على الأقل للمساعدة في حمايتهم من العدوى، ومنع الحساسية ومَد أجسادهم بالمغذيات والطاقة اللازمة.
والإكزيما هي مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد التأتبي، الذي يكون في أغلب الأحيان لأسباب وراثية، وتسبب الإكزيما حكة شديدة.
في أثناء الإصابة بالعدوى، وعندما يتم خدش الجلد، يصبح ملتهبا ومليئا ببثور تتشقق بسهولة. وتم ربط الجينات والعوامل الوراثية بالإصابة بالمرض، لكن يبقى الكثير غير معروف حول هذا المرض، مثل أفضل السبل للوقاية منه.
اقرأ أيضا: احمي طفلك من العدوى بالرضاعة الطبيعية