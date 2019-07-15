دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بالإكزيما

أوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتم تغذية الرضع فقط من لبن الأم لمدة 6 أشهر على الأقل، للمساعدة في حمايتهم من العدوى، ومنع الحساسية ومد أجسادهم بالمغذيات والطاقة

تحرير:مي فؤاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

إكزيما

أظهرت دراسة جديدة، حسب موقع "health 24"، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالتطور الجلدي المزمن المعروف باسم الإكزيما. خلال هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بالصحة وأنماط الصحة والأنظمة الغذائية لـ1520 طفلا في الولايات المتحدة تمت متابعتهم منذ ولادتهم كجزء من دراسة ممارسات تغذية الرضع، التي تقودها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

بحلول الوقت الذي بلغوا فيه السادسة من العمر، كان قد تم تشخيص نحو 300 من الأطفال بالإكزيما في مرحلة ما من حياتهم. أظهرت النتائج أن ما يقرب من ستة من كل عشرة من هؤلاء الأطفال يعانون من مرض التهاب الجلد في سن السادسة. ووجد الباحثون أن الأطفال في الأسر الأكثر ثراءً والذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية