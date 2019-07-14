مصر تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة

أصدر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، يومي 14 و15 يوليو الجاري، برئاسة السادة رئيسي الأركان لمصر والسودان، ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

وأضاف الرفاعي، في بيانه، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "يأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة، والتي تعقد بالتناوب بين البلدين إذ كان آخرها، في أغسطس 2018، بالخرطوم".من ناحية أخرى، حذرت القوات المسلحة، أمس السبت، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية،