التعليم: نسبة النجاح في المدارس الحكومية 83%

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

طارق شوقي وزير التعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر، وهذا التوتر هو ما تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.

وأوضحت الوزارة: "شركة فالكون شاركت فى تأمين بعض اللجان، ومش عايزين نوصل لأن يكون التعليم بهذا الشكل". وعن الاحصائيات، ذكرت أن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، كما وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، و62% للمدارس الخاصة، وفي المنازل والخدمات 52%.وتابعت أن البنات تفوقن