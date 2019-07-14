رياضة

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
وعن تولي لاعبه السابق فرانك لامبارد تدريب تشيلسي، وهو اللاعب الذي أشرف على تدريبه في البلوز على مدار 5 سنوات، رفض مورينيو التعليق على ذلك. ورفض مورينيو عرضًا بـ88 مليون جنيه إسترليني، لتدريب أحد الأندية الصينية، وكان ذلك العرض سيجعل منه المدرب الأغلى في التاريخ. وسبق أن صرح مورينيو برغبته في العودة
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طارق-حامد

مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
جريزمان‎ (1)

جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
خاميس-رودريجيز (3)

خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
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مورينيو‎

أسباب عائلية تدفع مورينيو لرفض أموال الصين

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا ضخمًا لتدريب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، وذلك لأسباب عائلية، ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وعلى الرغم من ضخامة العرض الصيني الذي كان من المنتظر أن يتخطى الـ15 مليون جنيه إسترليني، قيمة عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب البرتغالي لا يرغب في التسبب في أي مشاكل لعائلته بالانتقال إلى القارة الآسيوية، فالبرتغالي لا يزال يرغب في التدريب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والإسباني والألماني.
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مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
فيليب-كوكو (2)

كوكو مدربا لديربي كاونتي خلفا للامبارد

أعلن نادي ديربي كاونتي تعيين المدرب الهولندي فيليب كوكو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليخلف بالتالي الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى أمس تدريب نادي تشيلسي، وقال كوكو لموقع الفريق الرسمي: "أشعر بالسعادة والفخر للتأكيد على أن ديربي كاونتي سيصبح فريقي المقبل، لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة الفريق والجماهير وبداية المغامرة الجديدة معًا"، ولحق المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بالفريق في فلوريدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيعاونه في ملعب برايد بارك كل من كريس فان دير فيردين، إضافة إلى تاون شيبرز، مع بقاء مدرب حراس المرمى شاي جيفين.
فرانك لامبارد (7)

ماذا قال فرانك لامبارد عقب توليه قيادة تشيلسي؟

"أنا سعيد جدًا بشكل لا يوصف بعودتي إلى تشيلسي كمدرب للفريق الأول، الجميع يعلم حبي لهذا النادي والتاريخ الذي حققناه سويا، لكن تركيزي الآن على الوظيفة والتحضير للموسم القادم، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق النجاح من أجل هذا النادي ولا أستطيع الانتظار للبدء.. أعتقد أنني سوف أنظر للأكاديمية طوال الوقت، هذا مهم جدا، لقد كنت لاعبا شابا يوما منذ سنوات طويلة وأنت بحاجة لتشعر أن بإمكانك أن تكون عنصرا مهما بالفريق الأول، الشعور أن بإمكانك العبور من طريق الأكاديمية إلى طريق الفريق الأول".. بتلك الكلمات تحدث فرانك لامبارد، عقب تعيينه مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.
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