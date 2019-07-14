مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

جوزيه مورينيو

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".

وعن تولي لاعبه السابق فرانك لامبارد تدريب تشيلسي، وهو اللاعب الذي أشرف على تدريبه في البلوز على مدار 5 سنوات، رفض مورينيو التعليق على ذلك. ورفض مورينيو عرضًا بـ88 مليون جنيه إسترليني، لتدريب أحد الأندية الصينية، وكان ذلك العرض سيجعل منه المدرب الأغلى في التاريخ. وسبق أن صرح مورينيو برغبته في العودة

وعن تولي لاعبه السابق فرانك لامبارد تدريب تشيلسي، وهو اللاعب الذي أشرف على تدريبه في البلوز على مدار 5 سنوات، رفض مورينيو التعليق على ذلك.



ورفض مورينيو عرضًا بـ88 مليون جنيه إسترليني، لتدريب أحد الأندية الصينية، وكان ذلك العرض سيجعل منه المدرب الأغلى في التاريخ.



وسبق أن صرح مورينيو برغبته في العودة للتدريب في شهر يونيو الماضي، فاتحًا الباب أمام تولي تدريب أحد المنتخبات، بعدما سبق أن صرح في شهر فبراير برغبته في خوض تحد جديد في الدوري الفرنسي أو الألماني، وهي دوريات لم يسبق أن عمل بها من قبل.



يذكر أن مورينيو رفض عرضًا لتدريب بنفيكا في شهر فبراير الماضي، حيث رأى حينها أنه من المبكر العودة للتدريب في البرتغال من جديد.