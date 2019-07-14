فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

فنانو القمة بالثانوية.. قد تفاجئك مؤهلاتهم العلمية

الحدث الأبرز في مصر منذ بداية الأسبوع هو الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والأزهرية، ومن الطلاب من كافأه القدر على مثابرته ومنحه مجموعا يستحقه، ومنهم العكس
تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
آسر ياسين
آسر ياسين
الكثير من النجوم في عالم الفن والمشاهير قبل أن يمتهنوا الفن ويصبحوا داخل مجال الشهرة والنجومية، كانوا يعملون بمهن مختلفة، منهم من كانت ظروفه المعيشية تحتم عليه أن يشقى ويعمل بمهنة صعبة وتم اكتشافهم عن طريق الصدفة، ومنهم من كان صاحب شهادات عليا ويعملون في الجامعات والمستشفيات غير الذين كانوا يدرسون التمثيل في المعاهد الفنية والمتوسطة أو العليا، ولكن حبهم للفن جعلهم يحولون مسار حياتهم، كما أن منهم من لم يقبلوا بالشهرة فقط وقرروا الحصول على مؤهلات علمية ممتازة كالماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة.
البعض يعتقد أن الفنان لا بد أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي في مجال الفن والتمثيل السينمائي أو المسرحي مثل المعهد العالي للفنون المسرحية أو كليات خاصة بالتمثيل والفنون وخلافه، ولكن هناك بعض الفنانين والفنانات حاصلون على شهادات عالية، ومنهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعة، وإليك أبرز هؤلاء: آسر ياسين آسر ياسين
اقرأ المزيد
درة

انطلاق تصوير مسلسل «بلا دليل».. والعرض في أكتوبر

انطلق فجر اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "بلا دليل" في منطقة التجمع الخامس، من بطولة النجمة التونسية دُرة زروق، والفنان خالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانين حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وآخرين، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في أكتوبر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.
حلا-شيحة

أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
ياسمين-الخطيب (6)

النجوم وتحدي العمر.. ياسمين الخطيب نسخة من والدتها

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب في تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» الذي شارك فيه الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ثم تحدي "bottle cap challenge" أو "غطاء الزجاجة"، ظهر تحدّ جديد من خلال تطبيق face app وهو تحدي العمر أو Age Challenge بين نجوم الوطن العربي، فبدأ كل نجم في قبول التحدي ونشر صورته في سن الـ70 عبر حسابه، ليكشف عن ملامحه عندما يتقدم في العمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
عزت-ابو-عوف (2)

عزت أبو عوف.. البداية والنهاية مع عمرو دياب

بدأ عزت أبو عوف مشواره في أواخر الستينيات من خلال فرقة "Les Petits Chats" مع عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة ويحيى خليل، ثم انضم لفرقة "البلاك كوتس" التي أسسها إسماعيل الحكيم، ولكنها توقفت بعد وفاة مؤسسها عام 1978، ثم أسس "أبو عوف" فرقته الخاصة واعتمد على العنصر النسائي مع شقيقاته "مها، منال، ميرفت، منى"، من خلال فرقة "فور إم" في عام 1979، والتي أسهمت في ترسيخ اسم عزت أبو عوف وشهرته إلى حد كبير، إذ ذاع صيت الفرقة في الألحان، التي من أشهرها "الليلة الكبيرة، دبدوبة التخينة، مغنواتي، لا عاجبك كده ولا كده، جنون الديسكو" وغيرها.
عزت-أبو-عوف-وأحمد-مكي

«عزام وجعبل»| أدوار صنعت نجومية عزت أبو عوف بالسينما

«الأب المستهتر، رجل الأعمال الفاسد، تاجر المخدرات، المسؤول الجاد فى عمله» وغيرها من الأدوار التي جسدها الراحل عزت أبو عوف على الشاشة الذهبية، وأغلبها كان يقع فى دائرة الشر، ورغم ذلك أحبها الجمهور وحفظها عن ظهر قلب، ربما لنجاح الفنان فى خلق حالة من التواصل مع المشاهدين، بكسب تعاطفهم وودهم مع الشخصيات التي لعبها رغم شرها، وهناك الكثير من الأدوار التي لا يمكن أن ننساها له بالسينما، بجانب أدواره الدرامية التي ستبقى خالدة فى ذاكرة الدراما المصرية، خاصة مع مشاركته فى أهم الروائع مع أهم وأبرز المخرجين والكُتاب.
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (13)

نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
شريهان (2)

شريهان تنعى عزت أبو عوف: أخي الكبير وابني الصغير

حرصت الفنانة شريهان، على نعى الفنان عزت أبو عوف، على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور القديمة له التي تظهر فيها، وعلقت عليها، قائلة: «هو حكاية.. حكاية طويلة جميلة في عمري.. حكاية طيبة فضلت تغزل نفسها بنفسها.. هو عزت أبو عوف، من أوائل البشر الذين وعيت عليهم في بيتي ودنيتي.. ولدت وجدته في بيتنا.. ابناً أصيلاً لهذا البيت بعمارة ليبون بالزمالك.. أخاً وصديقاً وزميلاً لأخي عمر وأختي الكبيرة جيهان خورشيد، ابناً مقرباً جداً لقلب أمي.. أخاً شقيقاً لزوجة أخي الأخيرة (مها)، كنت أعتبره أخي الكبير و ابني الصغير».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org