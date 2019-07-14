فنانو القمة بالثانوية.. قد تفاجئك مؤهلاتهم العلمية

الحدث الأبرز في مصر منذ بداية الأسبوع هو الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والأزهرية، ومن الطلاب من كافأه القدر على مثابرته ومنحه مجموعا يستحقه، ومنهم العكس

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

الكثير من النجوم في عالم الفن والمشاهير قبل أن يمتهنوا الفن ويصبحوا داخل مجال الشهرة والنجومية، كانوا يعملون بمهن مختلفة، منهم من كانت ظروفه المعيشية تحتم عليه أن يشقى ويعمل بمهنة صعبة وتم اكتشافهم عن طريق الصدفة، ومنهم من كان صاحب شهادات عليا ويعملون في الجامعات والمستشفيات غير الذين كانوا يدرسون التمثيل في المعاهد الفنية والمتوسطة أو العليا، ولكن حبهم للفن جعلهم يحولون مسار حياتهم، كما أن منهم من لم يقبلوا بالشهرة فقط وقرروا الحصول على مؤهلات علمية ممتازة كالماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة.

البعض يعتقد أن الفنان لا بد أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي في مجال الفن والتمثيل السينمائي أو المسرحي مثل المعهد العالي للفنون المسرحية أو كليات خاصة بالتمثيل والفنون وخلافه، ولكن هناك بعض الفنانين والفنانات حاصلون على شهادات عالية، ومنهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعة، وإليك أبرز هؤلاء: آسر ياسين آسر ياسين

البعض يعتقد أن الفنان لا بد أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي في مجال الفن والتمثيل السينمائي أو المسرحي مثل المعهد العالي للفنون المسرحية أو كليات خاصة بالتمثيل والفنون وخلافه، ولكن هناك بعض الفنانين والفنانات حاصلون على شهادات عالية، ومنهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعة، وإليك أبرز هؤلاء:

آسر ياسين

آسر ياسين ولد في مدينة القاهرة في عام 1981، ودرس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج في الجامعة في عام 2008، وبعد اختياره للمشاركة في بطولة إحدى المسرحيات خلال فترة الدراسة الجامعية، قرر أن يواصل السعي نحو العمل الاحترافي في مجال التمثيل، وبدأ ببطولة عدد من الأفلام القصيرة، ثم اقتحم مجال الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "قلب حبيبة"، لينطلق بعد ذلك في السينما والدراما.

سهر الصايغ

ولدت سهر الصايغ في 1 يناير عام 1990، بدأت التمثيل وهي طفلة صغيرة من خلال مجموعة من المسلسلات، كان أبرزها مسلسل "أم كلثوم" مع صابرين سنة 1999، حيث لعبت فيه دور الست في الصغر، وهو الدور الذي فتح لها باب الفن على مصراعيه، كل هذا إلى جانب دراستها في كلية طب الأسنان، وما زالت تمارس المهنة حتى الآن إلى جانب عملها الفنى ولكن ليس لديها عيادة خاصة.

كريم فهمي

درس كريم فهمي طب الأسنان بجامعة القاهرة، ودخل إلى عالم الفن بعد أن نجح في الاختبار الذي وضعه القائمون على مسلسل "عرض خاص" 2010، لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل، وقد ظهر في المسلسل بشخصية طبيب يتمنى الدخول إلى عالم الفن ويتنازل عن مهنته من أجل تحقيق حلمه، غير أنه في الحقيقة لم يترك الطب، ولا يزال يمارس مهنته.

أحمد جمال

الفنان الشاب أحمد جمال ذاع صيته منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب "أراب آيدل" على قناة MBC، حيث حصل على المركز الثاني، ولا يعلم كثيرون أنه خريج كلية الصيدلة جامعة طنطا، وما زال يحرص على تحقيق رغبة والديه بالعمل كطبيب صيدلي، رغم عمله بالفن.

درة

درة زروق حاصلة على ليسانس الحقوق ثم على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة سانت جوزيف بلبنان، بدأت التمثيل في بلادها تونس، ثم شاركت بفيلمين أجنبيين للمخرج الإنجليزي تيلمان ريم، وفي عام 2007 نجحت في الانضمام لفريق عمل فيلم "هي فوضى" من إخراج الراحل يوسف شاهين، لتنطلق رحلتها الفنية في مصر.

يحيى الفخراني

أثناء دراسة يحيى الفخراني الطب في جامعة عين الشمس، انضم إلى فريق التمثيل في الكلية وحصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية، وبعد تخرجه مارس الطب لسنواتٍ قليلة، ولكن حبه وشغفه بالتمثيل دفعاه لترك مهنة الطب، وتوجه لتحقيق رغبته في أن يكون ممثلًا مشهورًا، وقد كان.

عزت أبو عوف

الفنان الراحل عزت أبو عوف نشأ في بيت فني وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، ورغم ذلك كان متفوقا في دراسته بشكل كبير، حيث التحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده وتخصص في قسم أمراض النساء والتوليد، وعمل في مهنته لفترة، وكان لافتا أن كل المواليد الذين جاؤوا إلى الدنيا على يديه من الفتيات، وبلغ عددهن نحو 200 فتاة، وحرص على التسجيل للحصول على زمالة كلية الجراحين الملكية ببحث يدور حول "تأثير الموسيقى في عملية الولادة".

إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش ولد بحي كوم الدكة بالإسكندرية عام 1955، وحصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الإسكندرية، ثم بدأ مشواره الغنائي بتكوين كورال غنائي أثناء دراسته بالكلية وذلك لتقديم أعمال جده الفنان الراحل سيد درويش، وقد حقق شهرة على مستوى طلاب الجامعة في مجال الغناء، وفي أحد الأيام غنى في حفل زفاف أحد أصدقائه وكان من بين الحاضرين أحد المقاولين، والذي تعرف عليه وطلب منه العمل كمهندس بشركته، وظل فيها لمدة 6 أشهر، ثم قدمه المقاول لشقيقه المنتج الفني عاطف منتصر، لينتج له أول شريط غنائي عام 1983.

فؤاد خليل

الفنان الراحل فؤاد خليل ولد في يوم 19 يوليو من عام 1940 في محافظة الإسكندرية، وبدأ دخول مجال الفن عندما كان عمره 11 عاما، حيث كون فريقا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة وأبرزهم الفنان القدير محيي إسماعيل، وتخرج في كلية طب الأسنان عام 1961، وأثناء دراسته اشتهر بخفة الظل وبموهبته الكوميدية، وعمل طبيبا حتى بداية التسعينيات إلا أنه قرر التفرغ لمجال التمثيل.

وغير هؤلاء من الفنانين الذين نالوا شهادات عليا وحصلوا على درجات متقدمة في دراساتهم.