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هاجر زاكي.. الأولى في شعبة علمي علوم بالثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
حصلت الطالبة هاجر زاكي على ترتيب الأولى في الشعبة العلمية علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، في شعبة علمي علوم من محافظة سوهاج، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجات، لكنه أدى السنة الدراسية في عامين، ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الثانوية العامة حصلت على نسبة نجاح 83.6%، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربي 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 50%، ونحو 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90%.
وقالت وزارة التعليم إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

التعليم: 1912 حالة غش.. وإلغاء امتحانات 75 طالبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
طارق-شوقى

التعليم: نسبة النجاح في المدارس الحكومية 83%

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر، وهذا التوتر هو ما تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.
المتحدث-العسكري

مصر تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية المصرية السودانية

أصدر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، يومي 14 و15 يوليو الجاري، برئاسة السادة رئيسي الأركان لمصر والسودان، ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
طقس-حار (6)

غدا طقس معتدل شمالا.. وشديد الحرارة جنوبا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

التعليم: 1912 حالة غش.. وإلغاء امتحانات 75 طالبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
طارق-شوقى

التعليم: نسبة النجاح في المدارس الحكومية 83%

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر، وهذا التوتر هو ما تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.
هبة محمد سيد

الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم-يعتمد-نتيجة-الثانوية-العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 78.6%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا: 34 طالبا بالتعليم العام، اثنين بمدارس المتفوقين STEM، واحد من ذوي القدرات الخاصة، 3 "دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
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