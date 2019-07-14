هاجر زاكي.. الأولى في شعبة علمي علوم بالثانوية

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

حصلت الطالبة هاجر زاكي على ترتيب الأولى في الشعبة العلمية علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، في شعبة علمي علوم من محافظة سوهاج، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجات، لكنه أدى السنة الدراسية في عامين، ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الثانوية العامة حصلت على نسبة نجاح 83.6%، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربي 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 50%، ونحو 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90%.

وقالت وزارة التعليم إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة