رياضة

مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
طارق حامد
طارق حامد
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
وتابع شوبير أن كل ما يثار حاليا مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة، ولكن تألق نجم الزمالك خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أثار الانتباه له. وعلق رئيس مجلس إدارة الزمالك على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة
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مورينيو‎

مورينيو يتسول العروض للعودة إلى التدريب

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جائع للعودة إلى التدريب من جديد، إلا أنه يصر على التحلي بالصبر حتى يتحصل على العرض المناسب، ولا يشرف مورينيو البالغ من العمر 56 عامًا، على تدريب أي ناد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وقال مورينيو لسكاي سبورتس: "أشعر بالجوع الشديد للعودة من جديد، ولكني أنتظر النادي والمشروع المناسب، في الوقت الحالي، أقوم بأمور أحبها، ولكني أفضل العودة للعمل، ولكني أحب رياضات أخرى وهذه فرصة جيدة للاستمتاع".
جريزمان‎ (1)

جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
خاميس-رودريجيز (3)

خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
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طارق حامد (1)

تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
طارق-حامد

نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل طارق حامد

علق خالد الغندور نجم وقائد نادي الزمالك السابق، على إمكانية بيع طارق حامد، لاعب خط وسط منتخب مصر، والقلعة البيضاء، أوالاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل تقديم اتحاد جدة السعودي عرضًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع المتألق في الفترة الأخيرة سواء مع الزمالك أو المنتخب، ونشر «بندق»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم الخميس: «ضد رحيل طارق حامد ولابد من بقائه مع الفريق وتعويضه لأنه العمود الفقري للفريق والكرة في ملعبه».
عمرو وردة (2)

نجم تونس: عمرو وردة مريض ويحتاج لتدخل طبي

قال طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق، إن استبعاد عمرو وردة، من معسكر منتخب قرار صائب، مشيرًا إلى أن تصرفات اللاعب أكبر من كرة القدم، لأنه قدوة للشباب، ويقوم بعمله داخل مجموعة عمل كبيرة، وأفضل قرار هو اقصائه ومعاقبته لعدم التأثير معنويًا على بقية أفراد الفريق. وأضاف دياب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن قرار اتحاد الكرة المصري مناسبًا مهما كان التوقيت، والأزمة الكبيرة هي أن عمرو وردة يبدو أنه مريض، ويحتاج للتدخل الطبي.
وائل-جمعة

جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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