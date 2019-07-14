مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

طارق حامد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.

وتابع شوبير أن كل ما يثار حاليا مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة، ولكن تألق نجم الزمالك خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أثار الانتباه له. وعلق رئيس مجلس إدارة الزمالك على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة

وتابع شوبير أن كل ما يثار حاليا مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة، ولكن تألق نجم الزمالك خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أثار الانتباه له.



وعلق رئيس مجلس إدارة الزمالك على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي، قائلا إن ما يتردد مجرد شائعات كاذبة يروجها البعض بشكل متعمَّد لتشتيت اللاعبين قبل إقامة المباريات المتبقية لبطولة الدوري المصري.



وتابع ساخرًا: «من الوارد أن يكون نادي اتحاد جدة قد تواصل بالخطأ مع جلال إبراهيم، رئيس النادي السابق، أو أن هناك جنًّا في الزمالك يقوم بالرد على العروض التي تصل للاعبين».

