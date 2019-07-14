انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

جثة - أرشيفية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على المدعو «علي ثروت إسماعيل» 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيم بناحية «المؤانسة» التابعة لقرية «سنجها» بدائرة مركز شرطة