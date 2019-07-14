التعليم: 1912 حالة غش.. وإلغاء امتحانات 75 طالبا

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

الغش في الامتحانات - صورة تعبيرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضافت الوزارة أن جميع العاملين بالامتحانات بذلوا مجهودا كبيرا فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هناك ضغوطا لرفع العقوبات عن للطلاب الغشاشين، وسوف يتم تطبيق القانون ولن تخضع الوزارة لأى ضغوط، إذ إن القانون سوف يطبق ولا يصح أن يتشدق أي مسئول ويطلب رفع العقوبات عن الطلاب وعدم تطبيق القانون. وحصلت