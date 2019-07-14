انعقاد دائم لـ«عليا التنسيق» قبل إعلان المرحلة الأولى

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

وزير التعليم العالي

ذكرت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أنها في "انعقاد دائم" حتى يتم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2019 والحد الأدنى للتقدم لها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لشُعب الثانوية العامة الثلاث ومن ثم تظهر التوقعات النهائية الخاصة بتنسيق كلية الطب 2019. ومن المنتظر أن يحدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى وتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال يومين على الأكثر ليتم العمل بعد ذلك على رصد المؤشرات الخاصة بالحد الأدنى للقبول بكلية الطب 2019.

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه لا توجد نية لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقواعد التنسيق كما هى، وسيكون تنسيق 2019 على 3 مراحل تنطلق مباشرة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق برقم الجلوس والرقم السري، واختيار الرغبات وطبعها،