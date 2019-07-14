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هل تنجح منظومة النظافة الجديدة فى حل أزمة القمامة؟

يواصل وزير التنمية المحلية اجتماعاته مع عدد من الشركات الخاصة، استكمالا للعمل على منظومة النظافة الجديدة، مع التشديد المستمر على أهمية التزام الشركات ببنود العقد
تحرير:هالة صقر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
قمامة
قمامة
حلول متعددة ومقترحات قدمها المسئولون عن ملف القمامة فى مختلف المؤسسات المعنية بهذا الملف، وكان وجود الشركات الأجنبية عائقا أمام كافة الحلول، ولكن بعد فسخ العقود مع هذه الشركات أصبحت هناك فرص لوضع حلول جذرية تقوم على تنفيذها الشركات المصرية، لذا قررت الحكومة عمل منظومة النظافة الجديدة، وبدأت فى تجريبها على أرض الواقع خلال الشهور الماضية، وتواصل وزارة التنمية المحلية مجهوداتها فى التواصل مع الشركات الخاصة، وتجهيز كراسات الشروط والمواصفات لتقديمها للشركات، ولكن هل تنجح المنظومة الجديدة فيما أخفقت فيه الشركات الأجنبية؟
منظومة النظافة الجديدة منذ ما يقرب من عام بدأت الحكومة فى عمل منظومة جديدة للنظافة، وأكدت أن حل مشكلة القمامة بالمحافظات يأتى على رأس أولويات الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى، وأن الرئيس يتابع كل الإجراءات التى تتخذها
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المستشار عمر مروان - وزير شئون مجلس النواب

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
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البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
انتحار

الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.
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3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
بنزين

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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بعد زيادة أسعار البنزين.. تعريفة الأجرة الجديدة بالمحافظات

أعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
كبار السن

طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.
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