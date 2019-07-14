هل تنجح منظومة النظافة الجديدة فى حل أزمة القمامة؟

يواصل وزير التنمية المحلية اجتماعاته مع عدد من الشركات الخاصة، استكمالا للعمل على منظومة النظافة الجديدة، مع التشديد المستمر على أهمية التزام الشركات ببنود العقد
حلول متعددة ومقترحات قدمها المسئولون عن ملف القمامة فى مختلف المؤسسات المعنية بهذا الملف، وكان وجود الشركات الأجنبية عائقا أمام كافة الحلول، ولكن بعد فسخ العقود مع هذه الشركات أصبحت هناك فرص لوضع حلول جذرية تقوم على تنفيذها الشركات المصرية، لذا قررت الحكومة عمل منظومة النظافة الجديدة، وبدأت فى تجريبها على أرض الواقع خلال الشهور الماضية، وتواصل وزارة التنمية المحلية مجهوداتها فى التواصل مع الشركات الخاصة، وتجهيز كراسات الشروط والمواصفات لتقديمها للشركات، ولكن هل تنجح المنظومة الجديدة فيما أخفقت فيه الشركات الأجنبية؟
منظومة النظافة الجديدة
منذ ما يقرب من عام بدأت الحكومة فى عمل منظومة جديدة للنظافة، وأكدت أن حل مشكلة القمامة بالمحافظات يأتى على رأس أولويات الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى، وأن الرئيس يتابع كل الإجراءات التى تتخذها
منظومة النظافة الجديدة
منذ ما يقرب من عام بدأت الحكومة فى عمل منظومة جديدة للنظافة، وأكدت أن حل مشكلة القمامة بالمحافظات يأتى على رأس أولويات الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى، وأن الرئيس يتابع كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتطوير منظومة النظافة والمخلفات جميع المحافظات.
وبدأت محافظة القاهرة العام الماضى بعمل تجربة للمنظومة الجديدة على أرض الواقع ولكن، وبعد مرور عام، مازالت هناك شكاوى من انتشار القمامة.
وتبدأ المنظومة الجديدة وتنتهي داخل الحي، حيث تقوم هيئة نظافة بالجمع السكني والتجاري ثم كنس الشوارع وتفريغ كل صناديق القمامة المنتشرة بالحي ثم نقل المخلفات بطريقة جيدة عبر المكابس المتحركة بالحي إلى المقلب المحكم والمدفن الصحي، حتى يتم البدء في فرزها وتدويرها، ومن المفترض أن تساعد المنظومة الجديدة على نظافة الشوارع والقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، والعمل بالمنظومة عبارة عن 3 ورديات متتالية على مدار اليوم في حين كانت الشركات الأجنبية تعمل وردية واحدة فقط.
وعلى مدار عام ومنذ الإعلان عن منظومة النظافة الجديدة يواصل وزير التنمية المحلية عقد العديد من الاجتماعات مع وزراتي البيئة والإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى اجتماعات مع المحافظين، وذلك للانتهاء من وضع تصور متكامل لآليات تنفيذ المنظومة فى كل محافظات مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة التى تعقدها الفرق الفنية فى كافة الوزارات المعنية ومن بينها أيضًا وزارات المالية والتخطيط.
(اقرأ أيضا: لماذا تلجأ الحكومة لمبادرات النظافة بالرغم من فشلها)
الشركات الخاصة
تستعين الحكومة فى المنظومة الجديدة بعدد من الشركات الخاصة المصرية كبديل عن الشركات الأجنبية التى ساهمت فى تفاقم الظاهرة، وخلال الأيام الماضية عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة يسرية ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة تحسين الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات «ارتقاء»، والدكتور هشام شريف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة «إيكارو»، في إطار منظومة المخلفات الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركتين.
وشدد على أهمية مشاركة متعهدى الخدمة وجامعى القمامة في المنظومة من خلال التعاقدات التي سوف تتم بين هذه الشركات والمحافظات، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لتقديمها للشركات لدراستها وتقديم عرض مالى وفنى، معربا عن أمله في عودة الصورة الحضارية لمصر وصورتها الحقيقية فيما يخص النظافة وحل تلك مشكلة القمامة وتغيير الصورة الحالية للقاهرة والمحافظات.
(اقرأ أيضا: لست البيت الشاطرة.. 8 حيل لتنظيف منزلك في الصيف)
هل تنجح المنظومة؟
الدكتور حسن الخيمى الخبير بالإدارة المحلية قال لـ"التحرير"، إن الشركات الأجنبية كانت سببا فى تفاقم مشكلة القمامة بشكل كبير، وعمل منظومة جديدة ومتكاملة للتخلص من ظاهرة القمامة أمر جيد، ولكن لا يمكن أن يحقق نجاحا ملموسا إلا فى حالة وجود رقابة ومتابعة بشكل دائم، مع النظر أيضا فى مشكلات المواطنين ومقترحاتهم ومناقشتها.
نقيب الزبالين: معدات الحكومة لا تكفى
شحاتة المقدس نقيب الزبالين قال لـ"التحرير"، إنه بعد انتهاء التعاقد مع الشركة الإسبانية، بدأت الحكومة متمثلة فى هيئة نظافة وتجميل القاهرة فى التعاقد مع جامعى القمامة للبدء فى الجمع السكنى مقابل أربعة جنيهات عن الوحدة السكنية شهريًّا.
وأوضح المقدس أن جامعي القمامة نجحوا فى المنظومة الجديدة، ولكن نظافة الشارع تقع على عاتق الحكومة، وعندما انتهى التعاقد مع الشركة الإيطالية فى المنطقة الشمالية بالقاهرة بدأت الحكومة فى التعاقد معنا، ولكن معدات هيئة النظافة لا تكفى لنجاح المنظومة، ولكنها تكفى لمنطقة واحدة فقط بالقاهرة كالمنطقة الشمالية، لافتا إلى أن نظافة الشارع تحتاج إلى معدات ومراقبة ومتابعة دائمة لعمل الشركات وجامعى القمامة.
(اقرأ أيضا: رفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة بأكتوبر)