هل تنجح منظومة النظافة الجديدة فى حل أزمة القمامة؟

يواصل وزير التنمية المحلية اجتماعاته مع عدد من الشركات الخاصة، استكمالا للعمل على منظومة النظافة الجديدة، مع التشديد المستمر على أهمية التزام الشركات ببنود العقد

تحرير:هالة صقر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

قمامة

حلول متعددة ومقترحات قدمها المسئولون عن ملف القمامة فى مختلف المؤسسات المعنية بهذا الملف، وكان وجود الشركات الأجنبية عائقا أمام كافة الحلول، ولكن بعد فسخ العقود مع هذه الشركات أصبحت هناك فرص لوضع حلول جذرية تقوم على تنفيذها الشركات المصرية، لذا قررت الحكومة عمل منظومة النظافة الجديدة، وبدأت فى تجريبها على أرض الواقع خلال الشهور الماضية، وتواصل وزارة التنمية المحلية مجهوداتها فى التواصل مع الشركات الخاصة، وتجهيز كراسات الشروط والمواصفات لتقديمها للشركات، ولكن هل تنجح المنظومة الجديدة فيما أخفقت فيه الشركات الأجنبية؟

منظومة النظافة الجديدة منذ ما يقرب من عام بدأت الحكومة فى عمل منظومة جديدة للنظافة، وأكدت أن حل مشكلة القمامة بالمحافظات يأتى على رأس أولويات الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى، وأن الرئيس يتابع كل الإجراءات التى تتخذها