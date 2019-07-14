«قرطام» يسأل عن أسباب عدم إعادة تدوير مخلفات الزراعة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزيري الزراعة والتجارة، حول أسباب عدم إعادة تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها. وقال «قرطام» إنه يتخلف بعد حصاد المحاصيل النجيلية والبقولية وجني القطن وعصر القصب وغيرها من المحاصيل مخلفات كثيرة، تشمل السيقان والأوراق والأغلفة النباتية، فضلًا عن تخلف بقايا أخرى من تصنيع بعض المحاصيل، لافتًا إلى أن هناك انتشارا لمخلفات عصر القصب والمعروفة بـ«المصاصة»، رغم أن تلك المخلفات تجد من يشتريها ويجرى وراء استيرادها.

وأوضح قرطام أن الإيطاليين هم الأفضل في شراء مخلفات القصب، حتى بعد استخلاص كل شيء منه، وتبقى ألياف العيدان فقط، لافتًا إلى أنهم يستخدمونها فى تسميد مزارع العنب، فضلًا عن كونها علفًا للدواجن ومزارع الأسماك بعد قليل من الإضافات، إضافة إلى ما تبقى من عصر بذور القطن بعد استخراج زيت الطعام، ذلك فى الوقت الذى