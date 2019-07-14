وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

فيليب كوتينيو

أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".

وأضاف: "بعدها اتخذنا القرار بعدم النظر إلى سوق الانتقالات، وهذا السبب في عدم تلقي كوتينيو أي عروض، ولكن الحقيقة أن مستشار برشلونة أندري كوري، يعمل في مسار مختلف، حيث يضغط لوضع كوتينيو في صفقة تبادلية مع نيمار". وتابع: "قررت التزام الصمت طوال الفترة الماضية، ولكن لن أسمح بخداع برشلونة لكوتينيو، عليهم