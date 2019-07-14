وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
فيليب كوتينيو
أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".
وأضاف: "بعدها اتخذنا القرار بعدم النظر إلى سوق الانتقالات، وهذا السبب في عدم تلقي كوتينيو أي عروض، ولكن الحقيقة أن مستشار برشلونة أندري كوري، يعمل في مسار مختلف، حيث يضغط لوضع كوتينيو في صفقة تبادلية مع نيمار".
وتابع: "قررت التزام الصمت طوال الفترة الماضية، ولكن لن أسمح بخداع برشلونة لكوتينيو، عليهم
وأضاف: "بعدها اتخذنا القرار بعدم النظر إلى سوق الانتقالات، وهذا السبب في عدم تلقي كوتينيو أي عروض، ولكن الحقيقة أن مستشار برشلونة أندري كوري، يعمل في مسار مختلف، حيث يضغط لوضع كوتينيو في صفقة تبادلية مع نيمار".
وتابع: "قررت التزام الصمت طوال الفترة الماضية، ولكن لن أسمح بخداع برشلونة لكوتينيو، عليهم قول الحقيقة، وإذا أرادوا رحيل كوتينيو، فعليهم قول ذلك صراحةً".
واختتم: "عندما يعلن برشلونة عن رغبته في بيع كوتينيو، حينها سأقرر مع اللاعب، النادي المناسب لمستقبله".
يذكر أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، إلا أنه فشل في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز، ليتعرض الموسم الماضي، للكثير من صافرات الاستهجان من قبَل جماهير البارسا.