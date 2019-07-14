عذاب فكر.. وعذوبة قلب!

د. مجدي العفيفي

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

وجع آخر في القلب.. كيف يرتاح القلب، يا طبيب القلب؟ تريدني، أيها الطبيب، ألا أمسك القلم، ولا ألمس «الكمبيوتر» ولا أفكر، ولا أسهر لأقرأ الليل وأكتبه! هل أنا رجل خشبي؟ أنا، يا سيدي، كائن ليلي من رواد مملكة الليل، والليل صديق وطويل وعذاب وعذوبة.. هل يرضيك أن أمكث في جزيرة معزولة، وكل شيء فينا مخترَق؟! كل شيء حولنا يخترق حتى لو يحرق ويحترق، ويساعد على إشعال الفتن الإعلامية والبغضاء الاجتماعية.. كل شيء حولنا يباع ويشترى، تاريخنا مسروق من المتربصين بل يسرقه بعضنا من بعضنا، الجغرافيا تحولت إلى لعبة قمار، وهي التي لا تعرف إلا الثبات، كلنا متفرجون نمارس فنون الفرجة، ولا نملك إلا إياها.

طلاق امرأة أغلى من شراء دولة.. تسوية الطلاق لزوجة مؤسس موقع (أمازون) تقدر بــ(68 مليار دولار)! أمريكا تغري الدول العربية المعنية بمبلغ (50 مليار دولار) مقابل تسوية صفقة القرن.. هل هذا معقول؟ (طلاق امرأة) أغلى من (شراء دولة فلسطين)! يا هوان الهوان على الأمة العربية، إن كانت لا تزال (حية)! مأساة. في عالم

طلاق امرأة أغلى من شراء دولة..

تسوية الطلاق لزوجة مؤسس موقع (أمازون) تقدر بــ(68 مليار دولار)! أمريكا تغري الدول العربية المعنية بمبلغ (50 مليار دولار) مقابل تسوية صفقة القرن.. هل هذا معقول؟ (طلاق امرأة) أغلى من (شراء دولة فلسطين)! يا هوان الهوان على الأمة العربية، إن كانت لا تزال (حية)! مأساة. في عالم يموت حضاريا، اللا معقول يقهر المعقول.

حاول أن تتأمل..

- إذا سجدت فأطل سجودك، فإن البلاء لا يستقر على ظهر ساجد!

- إن حدثوني عن صخور البلاء، حدثتهم عن مطرقة الدعاء!

- رجل حاول ألا يبتلع نقطة ماء في أثناء الوضوء في رمضان، لكنه ابتلع حصة أخته من الميراث، ومترين من أرض الجيران، وابتلع مترا من الشارع العام. (تأملوها وناظروا بها الواقع حولنا مع أحلام مستغانمي).

كلمات سيئة السمعة:

- السلام خيار إستراتيجي..... (خداع)

- تطابق وجهات النظر بين الزعيمين الكبيرين.... (نفاق)

- العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.... (أكذوبة)

- خبير إستراتيجي.. (خديعة)

- إعلامي..... (كل من هب ودب يقول إنه إعلامي، بأمارة إيه؟)



ثقافة الأسئلة

- إذا كنت تخجل من ملابسك القديمة وأحذيتك المرقعة، فكيف لا تخجل من أفكارك القديمة؟

- التكرار لا يجعل الأكذوبة حقيقة لكن ينشرها حتى تصبح أقوى من الحقيقة.

- نحن جميعا من أهل الكهف، لكن ضللنا الطريق إليه.

احذروا من تفتيت المجتمع..

لا يزال التخوين عنوانا عريضا لصحيفة وجودنا اليومي وشاشة حراكنا الوهمي، ولا يزال التصنيف المذهبي الضيق يطبق على صدورنا ويطمس على عيوننا بعد أن رانَ على قلوبنا بكثافة، فلا نفقه ما يدور حولنا وما يحدث فينا، هذا ليبرالي وذاك سلفي، شيوعي، ماركسي، إخواني، ناصري، جهادي، متخلف، وطني، لا وطني، متدين، لا ديني، إرهابي، وسطي، ضد ومع... إلى آخر هذه القوائم الممسوخة التي تفتت المجتمع وتشرذمه.

(دولة) يا رئيس الوزراء العربي!

إن تعجب فاعجب من رئيس الوزراء في دولنا العربية العملاقة، ذلك الذي لا يتحرك إلا بأوامر الحاكم، أين عقلك؟ أين منصبك؟ أين وظيفتك؟ ألا تقبض راتبك على عملك؟ ماذا تعمل بالضبط إن كنت تظل تتلقى الأوامر والتوجيهات؟ اترك كرسيك لغيرك من المبدعين، لا نحتاج لأمثالكم فأنتم من أسباب بلاء هذه الأمة.

كلما هدأت نار اشتعل جحيم..

ماذا يجري لهذه المنطقة العربية والشرق أوسطية؟ أكلما هدأت نار اشتعل جحيم؟ كل يوم هي في شأن، بل كل ساعة.. ترقب.. انتظار ما يجيء وما لا يجيء. صفقة القرن القادمة بكل لعناتها، وتداعياتها المشؤومة، الشيء الذي ظل يتكور في هذه المنطقة أوشك على التفجير والانفجار، أحداث متسارعة، مفاجآت هنا، مفارقات هناك، تحولات مريبة، تحليلات غامضة، تصريحات مخادعة، محادثات لا يخرج منها إلا النذر اليسير من الفتات لتنعق بها وسائل الإعلام وهي تثرثر ليل نهار فتخدر وتسكن.

خطاب الكراهية..

خطابنا العام لا يزال مشحونا بالكراهية وبينه وبين السماحة والتسامح سنوات ضوئية، كيف ولغتنا السياسية من «الخليج الثائر إلى المحيط الهادر» لا تزال بالية كأحذيتنا القديمة، ولهجتنا كالحة عنيفة فظة غنية بالحقد، وكل تغير في اللغة لا بد أن يؤدي إلى تغير في الفكر، وكل تغير في الفكر يؤدي حتمًا إلى تغير في اللغة؟

(أضغاث إعلام)..

الفتنة في المنطقة ليست نائمة بل قائمة وعلى أشدها، ونار الإعلام المرئي تزيدها اشتعالا واشتغالا، وما هو بإعلام، إنما هو «أضغاث إعلام» ومثل هذا الإعلام هو الذراع اليمنى للفوضى طبقا لـ(تشرشل). إنها وسائل إعلام تسيء إلينا نحن رجال الصحافة والكلمة المكتوبة، والصحافة ستظل هي سيدة وسائل الإعلام مهما كانت غواية الصورة، لكن أي صحافة نريد؟!

الغرف السياسية المغلقة..

1- «السياسيون فى العالم مثل القرود فى الغابة، إذا تعاركوا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول»! طبقا لجورج أورويل في روايته «مزرعة الحيوانات».

2- ما يجري في الغرف السياسية المغلقة لا علاقة له بما يجري في الخارج من خطابات وتصريحات سياسية، خاصة في الغرف المفتوحة عبر وسائل الإعلام. هكذا أخبرني ذات يوم وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وهو من أعرق وزراء الخارجية وأكثرهم عمقا في التعامل مع الأحداث الإقليمية والدولية.

3- إذا كان الشاعر بيرم التونسي قال:

«يا أهل المغنى..

دماغنا وجعنا..

دقيقة سكوت لله»

فإن من الممكن استبدال بـ«أهل المغنى»، «أهل السياسة» ولن يتغير شيء، فكله «غنا في غنا»!