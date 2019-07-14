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بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
هواوي
هواوي
قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.
وعانت شركة هواوي أزمة حادة على مدار الأسابيع الماضية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إدراج "هواوي" ضمن المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، وعلى أثر ذلك القرار أعلنت شركة جوجل مالكة نظام التشغيل "أندرويد" حظر برامجها وأنظمتها على هواتف هواوي، إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي العودة عن قراره في قمة العشرين
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ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا. زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.
عمرو أديب يشارك في تحدي الشيخوخة

عمرو أديب يشارك في تحدي «FaceApp» ويستعرض صور النجوم

علق الإعلامى عمرو أديب على إقدام عدد كبير من المصريين على استخدام تطبيق «FaceApp». واستعرض أديب، خلال حلقة السبت، من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، صورا لمشاهير الفن والرياضة، وقال: «التطبيق طورته مجموعة من المبرمجين الروس سنة 2016، لتحسين الصورة ومن ضمن مهامه تكوين صورة للشخص فى عمر متقدم، فجأة مصر كلها قررت تستخدم التطبيق ومصر اتحولت لدار مسنين». ومن بين صور الفنانين التى تم استعراضها، محمد حماقى، وقال أديب إن التطبيق ذكاء صناعى يعمل على الوجه فقط، لذلك ظهر حماقى وقد تغيرت ملامح وجهه لكن عظلات جسمه كما هى دوون تغيير».
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خبراء عن غرامة «فيسبوك»: مخيبة للآمال

ذكرت العديد من الصحف العالمية أن المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، صوتت، أمس الجمعة، بالموافقة على تغريم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نحو 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاكات بيانات مستخدميه. وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مجهولة على دراية بالأمر، أن التسوية تمت الموافقة عليها من خلال تصويت انتهى بتأييد من الجمهوريين ومعارضة الديمقراطيين، ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل الموافقة النهائية على تلك الغرامة خلال الأيام المقبلة.
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من الحظر إلى السماح.. ماذا حدث لشركة هواوي؟

مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد بحظر أي تداول أو تعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب الجميع حول أفضل الطرق للتعامل مع هواوي ككل؛ كمؤسسة وكأجهزة مع المستخدمين. كان الشهر الماضي شهرًا مؤلمًا لشركة هواوي منذ أن أضافتها الحكومة الأمريكية و70 من الشركات التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. كانت شركة ألفابت المالكة لجوجل الأمريكية أول من أوقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفت وير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.
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مايكروسوفت وإنتل تعلنان استمرار دعمهما لأجهزة هواوي

أكدت كل من مايكروسوفت وإنتل أنها ستستمر في دعم أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة على الرغم من القائمة السوداء للشركة الصينية من قبل حكومة الولايات المتحدة. تأتي تلك الأخبار مفاجئة لكل من يمتلك جهاز كمبيوتر محمولا من هواوي، إذ كان هناك قلق من توقف الأجهزة المحمولة عن الحصول على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Windows 10 منذ قرار الحكومة الأمريكية. تم التشديد على مايكروسوفت بشأن دعمها لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي، ورفضت تأكيد أو نفي حظرها لتحديثات Windows 10.
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هواوي ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

رفعت عملاق التكنولوجيا الصيني للاتصالات هواوي، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب مصادرة معدات اتصالات تابعة لها جرى إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار، جاءت المصادرة من قبل مسؤولين أمريكيين كانوا يحققون فيما إذا كانت تلك المعدات تحتاج إلى ترخيص تصدير لمغادرة البلاد. قالت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في الصين، إنها تنتظر قرابة عامين لاتخاذ قرار من وزارة التجارة الأمريكية بشأن إمكانية إعادة المعدات إلى الصين. كانت الأجهزة موجودة في الولايات المتحدة للاختبار، وفقًا لدعوى الشركة.
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هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
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