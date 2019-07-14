بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

هواوي

قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.

وعانت شركة هواوي أزمة حادة على مدار الأسابيع الماضية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إدراج "هواوي" ضمن المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، وعلى أثر ذلك القرار أعلنت شركة جوجل مالكة نظام التشغيل "أندرويد" حظر برامجها وأنظمتها على هواتف هواوي، إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي العودة عن قراره في قمة العشرين

وعانت شركة هواوي أزمة حادة على مدار الأسابيع الماضية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إدراج "هواوي" ضمن المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، وعلى أثر ذلك القرار أعلنت شركة جوجل مالكة نظام التشغيل "أندرويد" حظر برامجها وأنظمتها على هواتف هواوي، إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي العودة عن قراره في قمة العشرين التي أقيمت في اليابان منذ 10 أيام.



وتقول هواوي إن نظام تشغيلها الجديد سيكون أسرع من أي نظام تشغيل موجود على الساحة في الوقت الحالي، وإن سرعته ستكون أقل من 5 مللي في الثانية الواحدة لكل أمر تشغيل.

وقد تمت تجربة نظام تشغيل هواوي الجديد على أكثر من مليون هاتف بمختلف الإصدارات حول العالم، ومن المتوقع في وقت ظهوره أن تعتمده كثير من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية بدلا من نظام أندرويد.