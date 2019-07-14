سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم الأحد، إن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفا أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن في المدارس، غدا الإثنين، على أن تبدأ التظلمات، بعد غد الثلاثاء، على أن تعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب.
وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان
اقرأ المزيد
اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (2)

النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
الأولى-على-أسوان-موت-الأب-قهرة-وكسر-ضهر (2)

الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

التعليم: 1912 حالة غش.. وإلغاء امتحانات 75 طالبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (9)

هاجر زاكي.. الأولى في شعبة علمي علوم بالثانوية

حصلت الطالبة هاجر زاكي على ترتيب الأولى في الشعبة العلمية علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، في شعبة علمي علوم من محافظة سوهاج، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجات، لكنه أدى السنة الدراسية في عامين، ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الثانوية العامة حصلت على نسبة نجاح 83.6%، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربي 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 50%، ونحو 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90%.
طارق-شوقى

التعليم: نسبة النجاح في المدارس الحكومية 83%

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر، وهذا التوتر هو ما تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.
هبة محمد سيد

الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org