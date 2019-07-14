إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم الأحد، إن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفا أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن في المدارس، غدا الإثنين، على أن تبدأ التظلمات، بعد غد الثلاثاء، على أن تعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب.

وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان