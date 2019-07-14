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«واما» يضع اللمسات النهائية للألبوم.. وطرحه في أغسطس

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
واما
واما
يضع فريق "واما- WAMA" المكون من الرباعي أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد بعد غياب دام لسنوات، رغم أنهم لم يستقروا على اسم الألبوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. ويستعد "واما" لتصوير عدة أغانٍ "فيديو كليب"، ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها الفريق مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغاني وعلى رأسهم نادر حمدي.
رباعي "واما" نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور وأحمد فهمي، أصدقاء منذ الطفولة وزملاء في معهد الكونسرفتوار، وآباؤهم ملحنون، وحينما تخرجوا في المعهد، وكانوا جميعا لديهم ميول فنية، كونوا "بوي باند" لتقديم أغان كهواة في عام 1998، على يد الدكتور خالد داغر، أحد معلميهم بالمعهد، وكان يحمل اسم "فرقة فتيان"،
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