هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

إيدين هازارد

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.

وحتى الآن لم يحصل هازارد على هذا الرقم الذي ارتداه الموسم الماضي، اللاعب سيرجيو ريجيلون، وعند الإعلان عن صفقة هازارد، ظن الكثيرون أن النجم البلجيكي سيرتدي القميص رقم 7 الذي ارتداه الكثيرون من العظماء من رايموند كوبا وأماناسيو أمارو وخوانيتو وراؤول وكريستيانو رونالدو. ويرتدي القميص رقم 7 حاليا ماريانو

وحتى الآن لم يحصل هازارد على هذا الرقم الذي ارتداه الموسم الماضي، اللاعب سيرجيو ريجيلون، وعند الإعلان عن صفقة هازارد، ظن الكثيرون أن النجم البلجيكي سيرتدي القميص رقم 7 الذي ارتداه الكثيرون من العظماء من رايموند كوبا وأماناسيو أمارو وخوانيتو وراؤول وكريستيانو رونالدو.



ويرتدي القميص رقم 7 حاليا ماريانو دياز، الذي أعلن عدم رغبته في الرحيل عن ريال مدريد أو ترك ذلك الرقم، لإيمانه بأنه سيحجز مكانا له في قائمة الفريق الموسم المقبل.



ويعد إيسكو آخر صفقة كبيرة لريال مدريد ارتدت القميص رقم 23، قبل أن يقرر بعدها ارتداء القميص رقم 22.



ويأمل هازارد في ارتداء القميص رقم 23، ومحاكاة نجاحات جودران وجيمس في السلة مع ريال مدريد.