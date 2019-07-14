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ثاني علمي علوم: الدروس الخصوصية كانت عامل أساسي

تحرير:محمود أبو خضرة ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
عاصم سميح عبد الباعث يوسف الثاني على الثانوية العامة
عاصم سميح عبد الباعث يوسف الثاني على الثانوية العامة
"مكنتش أعرف إنى من الأوائل غير بعد ما الصحفيين كلمونى، وكنت فاكرهم بيهزروا لأن محدش من الوزارة كلمنى".. بهذه الكلمات بدأ الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف طالب بمدرسة الشهيد مصطفى بدوى الرسمية لغات في مدينة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم حديثه، معربا عن فرحته العارمة بتفوقه وإعلان اسمه بين أوائل الجمهورية بمجموع "409.5" درجات. وقال "عاصم"، إن والده والدته وشقيقه الأكبر هم قدوته في الحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن حصوله على المركز الثاني جاء بعد كفاح تعلمه من والده، حيث كان دائم التشجيع له على التفوق.
أوضح أن والدته كان لها دورا كبيرا في تفوقه حيث كانت توفر له الهدوء من أجل المذاكرة. وعن سر التفوق، قال إنه عند بداية العام الدراسي خصص 4 ساعات يوميا للمذاكرة، ولكن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وصلت المذاكرة إلى حوالي 12 ساعة، بجانب الحرص على تلقي الدروس الخصوصية فهي كانت عاملا أساسيا في استيعاب
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النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
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الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
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التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
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6 حالات إغماء في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ، عددا من الطلاب بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "آية . ح. م. ع" بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية للبنات مصابة بحالة إغماء، وفى المدرسة الإعدادية بنات الجديدة بمدينة كفر الشيخ أصيبت الطالبة "أمل .م.ر - 17 عاما" بحالة إغماء، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.
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إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
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دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء

شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق". وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.
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