جريمة

"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج

والدته: أول مرة يروح فيها حمام السباحة ومكنتش أعرف إنه رايح وصاحب الحمام حط تلاجة حاجة ساقعة جنب الحمام وسايب السلك عريان.. الأب: صاحب الحمام عرض علي 30 ألفا لأنسى القضية
تحرير:محمد أبو زيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه
حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
لم تمنعه هوايته من التفوق في دراسته، إلا أن أحلامه ذهبت أدراج الرياح بعدما طالته يد الإهمال، إذ خرج مع صديقه إلى حمام سباحة بالمرج هربا من حرارة الجو، وفي أثناء اللهو مع رفقائه سقط على الأرض لتلامس قدمه ثلاجة مشروبات وُضعت على بُعد خطوات من «حمام الموت»، فصعقته الكهرباء ليموت ومعه حلمه في
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طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
مرض-السل

إنقاذ طالبي ثانوي بأسيوط حاولا الانتحار لضعف المجموع

«مبيد حشري وأقراص كيميائية» وسيلتان لجأ إليهما طالب وطالبة بالثانوية العامة، فى محاولة بائسة للتخلص من حياتيهما انتحارًا، بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، إلا أن حالة الإعياء التى تعرضا لها جراء التسمم بالطريقتين نبهت أسرتيهما، ليبادر أهلهما بنقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تم إدخالهما قسم الطوارئ، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما، ومحاولة إجراء غسيل معدة وتطهير السموم التى تجرعاها بطرق طبية، بينما تم إخطار مديرية أمن أسيوط بواقعتي الشروع فى الانتحار، وذلك للتحقق الأمني من عدم وجود شبهة جنائية.
جثة-طفل-مقتول-قتل

انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
غلق-الطريق-الدائري

توقف المرور بدائري المريوطية نتيجة تصادم سيارتين

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، اليوم الأحد، مما تسبب في توقف حركة المرور للقادم من الجيزة باتجاه المنيب، وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة كثافات متحركة والشوارع المحيطة بوسط البلد وبمحور صلاح سالم وطريق السويس -العين السخنة شهدت كثافات ويفضل محور النصر كبديل جيد. الحادث تلقت به غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
أمراض-من-حمام-السباحة

«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
غرق

انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية وشبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، من انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية بقليوب ونهر النيل بشبرا الخيمة، تبين أن الجثة الأولى لطالب بالإعدادية، والثانية مجهولة لشاب فى العقد الثالث من العمر، وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق، كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عادل الكفراوى مدير شرطة المسطحات بالقليوبية، يفيد انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية ونهر النيل، وعلى الفور وجه بانتشال الجثتين وكشف ملابسات الواقعتين.
غرق-جولدز-جيم-في-العجوزه‎ (5)

النيابة تسدعي أصحاب عوامة «جولدز جيم» الغارقة

تواصل نيابة الدقي برئاسة المستشار عمر شاهين، تحقيقاتها بشأن غرق عوامة في النيل بالقرب من كوبري الجلاء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب العوامة "جولدز جيم"، بعد اتهامهم صاحب ديسكو داخل العوامة بالتسبب في غرقها، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العوامة لتحديد أسباب الحادث، كما استدعت عددا من المسئولين لسماع أقوالهم، فيما كشف شهود عيان عن أن كمية كبيرة من الرخام كانت داخل الديسكو بالطابق السفلي للعوامة، ما أدى إلى غرق هذا الطابق.
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