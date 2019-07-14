"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج
والدته: أول مرة يروح فيها حمام السباحة ومكنتش أعرف إنه رايح وصاحب الحمام حط تلاجة حاجة ساقعة جنب الحمام وسايب السلك عريان.. الأب: صاحب الحمام عرض علي 30 ألفا لأنسى القضية
تحرير:محمد أبو زيد
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
الطفل المجني عليه
حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
لم تمنعه هوايته من التفوق في دراسته، إلا أن أحلامه ذهبت أدراج الرياح بعدما طالته يد الإهمال، إذ خرج مع صديقه إلى حمام سباحة بالمرج هربا من حرارة الجو، وفي أثناء اللهو مع رفقائه سقط على الأرض لتلامس قدمه ثلاجة مشروبات وُضعت على بُعد خطوات من «حمام الموت»، فصعقته الكهرباء ليموت ومعه حلمه في
لم تمنعه هوايته من التفوق في دراسته، إلا أن أحلامه ذهبت أدراج الرياح بعدما طالته يد الإهمال، إذ خرج مع صديقه إلى حمام سباحة بالمرج هربا من حرارة الجو، وفي أثناء اللهو مع رفقائه سقط على الأرض لتلامس قدمه ثلاجة مشروبات وُضعت على بُعد خطوات من «حمام الموت»، فصعقته الكهرباء ليموت ومعه حلمه في مشهد لم يغِب عن ذاكرة أسرته.
«التحرير» كانت في منزل الطفل حازم، لكشف كواليس ما حدث، حيث يفرض الحزن سطوته في شارع محمد رضوان بمنطقة الخصوص.
«كنا لسه راجعين من السفر من إسكندرية يوم السبت بالليل وتاني يوم حوالي الساعة 12 حازم قالي أنا نازل أقعد مع أصحابي ولما اتأخر اتصلت على تليفونه حوالي الساعة 2 علشان يجي يتغدا، رد عليّ إسلام صاحبه، قالي ابنك غرق في حمام السباحة ورُحنا على المستشفى»، بهذه الكلمات بدأت والدة حازم حديثها وسرد تفاصيل يوم الواقعة.
وأضافت: «دي أول مرة يروح فيها حمام السباحة ومكنتش أعرف إنه رايح وصاحب الحمام حط تلاجة حاجة ساقعة جنب الحمام وسايب السلك عريان، حازم اتزحلق تحتها واتكهرب ومات»، لافتة إلى أن نجلها كان متفوقا في دراسته، وحصل على الشهادة الابتدائية وكان من الأوائل ومات بسبب إهمال صاحب الحمام الشعبي، وشقيقه عرض عليهم مبلغا ماليا مقابل إنهاء القضية «فلوس الدنيا متعوضنيش عن ابني، أنا قلبي محروق عليه».
التقط أطراف الحديث «أبو ملك» أحد جيران الطفل حازم: «رُحت المستشفى قبل أبوه لأن حازم ده مش جاري ده زي ابني، وأخو المتهم صاحب حمام السباحة عرض عليّ 30 ألف جنيه وقال لي ما تيجي نخلص وندفعلك الفلوس وخلاص وعندي شهود على الكلام ده، هي روح البني آدم رخيصة كده!».
خالد مبروك، والد حازم، قال: «يوم الواقعة كنت في الشغل وكلموني قالولي ابنك مات، رُحت على المستشفى عايز أشوف ابني كنت في حالة انهيار ومش مصدق»، يلتقط الرجل أنفاسه متسائلا: «يرضي مين صاحب الحمام قاعد برا بيقطع تذاكر للعيال وسايب تلاجة بينها وبين الحمام حوالي متر! دي لو وقعت في المياه كانت الكارثة هتكون أكبر من كده والعيال هتموت، أنا اتهمته بالإهمال وعايز حق ابني بالقانون».
مضيفا: «بيساوموني أسيب حقه مقابل 30 ألف جنيه وأنا لسه مكنتش دفنته وتقرير النيابة بعد المعاينة أثبت أن الحمام مفيش فيه مسعفين ولا مدربين ولا ترخيص» وطالب والد الطفل بمحاسبة المسؤولين في حي المرج لعدم اهتمامهم بالبحث عن تصاريح وتراخيص تلك الحمامات من البداية وإغلاقها، واصفا إياها بـ"حمامات الموت".
انهمر الرجل في البكاء وتذكر آخر حديث له مع نجله: «آخر ليلة قال لي أنا عايز أتصور معاك يا بابا، وتاني يوم الصبح يوم الواقعة صحي من النوم خدني بالحضن على غير العادة كأنه بيودعني وقال لي متتأخرش عليّ وبعدها رُحت على شغلي وماشفتوش تاني».
والدته عاودت الحديث مرة أخرى قائلة: «كان حلمه يبقى لاعب كورة مشهور، مات بسبب الإهمال وقلة الضمير مش متخيلة إن أصحابه هيروحوا المدرسة من غيره كان شاطر ومحبوب من الناس كلها، إحنا ناس غلابى وعايزين حق ابننا بالقانون، أنا قلبي محروق على ابني اللي قال لي أنا نازل أقعد مع أصحابي».
الطفل إسلام، صديق حازم خالد، والذي ظهر في الفيديو، يحكي كيف حاول إنقاذ صديقه وتعرضه للصعق الكهربائي مرتين قائلا: «حازم قال لي تعالَ نروح حمام السباحة علشان الدنيا حر قلت له ماشي ورُحنا دفعنا كل واحد 10 جنيهات قيمة نص ساعة وفجأة لقيته وقع على الأرض ورجله لمست التلاجة قال لي الحقني حاولت أنقذه مرتين وفي كل مرة كنت بتكهرب، دي أول مرة كان حازم يروح فيها الحمام ده، أنا حزين عليه وعايز حقه يرجع».