يعود بعد غياب 16 عاما| رحلة هاني رمزي مع خشبة المسرح

بعد نجاح محمد هنيدي ويحيى الفخراني على خشبة المسرح ومن قبلهما أشرف عبد الباقي، تشجع هاني رمزي للعودة إلى بيته الأول المسرح في تجربة جديدة مع السيناريست حمدي يوسف
كانت «كده أوكيه» التي عرضت عام 2003 آخر مسرحية شارك فيها الفنان هانى رمزي، ليتجه بعدها إلى السينما التى فتحت ذراعيها له، رغم أن بدايته الحقيقية كانت من خلال خشبة المسرح مع فرقة الفنان محمد صبحى، ولكن كغيره من النجوم جذبته أضواء الشهرة وأفيشات الشاشة الذهبية التي حقق من خلالها نجاحات عديدة، ولكن ربما إخفاقاته الأخيرة جعلته يغير مساره ويعود مرة أخرى إلى المسرح، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي يحققه زملاؤه فى الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة مع تجربة المسرح الخاص، حيث يحضر حاليا هانى رمزى لعودته إلى خشبة المسرح.
وتشهد المسرحية الجديدة التي سيقوم هانى رمزي ببطولتها تكرار تعاونه مع السيناريست حمدي يوسف، الذي سبق أن تعاون معه فى مسلسل «ابن النظام» و«عريس ديليفري»، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على الفنانين الذين سيشاركون فى العرض المسرحي الذي سيدور فى إطار كوميدي استعراضي، وللفنان هانى رمزى
وتشهد المسرحية الجديدة التي سيقوم هانى رمزي ببطولتها تكرار تعاونه مع السيناريست حمدي يوسف، الذي سبق أن تعاون معه فى مسلسل «ابن النظام» و«عريس ديليفري»، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على الفنانين الذين سيشاركون فى العرض المسرحي الذي سيدور فى إطار كوميدي استعراضي، وللفنان هانى رمزى ست تجارب مسرحية سابقة، أغلبها حقق نجاحا كبيرا، وأصبح أبطال تلك العروض نجوم صف أول حاليًا.
1- مسرحية كده أوكيه
كانت مسرحية «كده أوكيه» آخر عمل مسرحي يشارك فيه الفنان هانى رمزي، والتي عرضت فى 2003، وشارك في بطولتها كل من: أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، ياسمين عبد العزيز، وتناولت المسرحية علاقة المادة بالعلاقات الإنسانية، من خلال قصة مدير القناة الفضائية الذى يرى أنه بإمكانه أن يحقق أى شيء بأمواله وينجح بالفعل فى ذلك بأن يجعل من ابنة الجناينى نجمة مشهورة، المسرحية من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا واستمر عرضها أكثر من 5 سنوات.
2- مسرحية ألابندا
وسبقها بعامين مسرحية «ألابندا» التي كتبها أحمد عبد الله وأخرجها سمير العصفوري، وشارك فى بطولتها كل من: محمد هنيدي، دينا، علاء ولي الدين، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد السقا، وتدور أحداثها في قالب كوميدي استعراضي، حول حى شعبي يعيش فيه شاب يدعى (رمزي) يؤلف مسرحية ويحاول تقديمها إلى أهل الحي، إلا أن الضابط شريف يزيل الإعلان الخاص بالمسرحية.
3- مسرحية عفروتو
وجمعته أيضا مسرحية «عفروتو» التى عرضت عام 1999، بكل من: أحمد السقا، محمد هنيدي، منى زكي، ماجدة زكي، إلى جانب الفنان حسن حسني.
المسرحية من تأليف أحمد عوض وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثها حول مجموعة من أولاد العم، علاقتهم ليست جيدة بسبب غناء البعض الذى يصل إلى ثراء فاحش وفقر البعض الآخر، دون محاولة من الطرفين لتقريب المسافات بينهما، فلا تساعد (هند) أولاد العم بل تسيء إليهم وتحتقرهم لفقر بعضهم، حتى يظهر (عفروتو) الذى يغير كل شيء، العفريت الذى يتمتع بقوة خارقة ويحاول الإيقاع بين أبناء العم وينجح فى ذلك ولكن تنتهى المشاكل بنهاية المسرحية مع ضياع كل الأموال وتأكدهم جميعًا أن العلاقات الإنسانية أقوى من المال.
4- مسرحية وجهة نظر
كانت هذه المسرحية مع فرقة الفنان محمد صبحي، التى انضم إليها فور تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتدور المسرحية حول مجموعة من العمي الذين يقيمون في مكان هو أشبه بالجحيم ولا يحيطهم أي نوع من الرعاية ولا التقدير لحالتهم الصعبة، ويأتي لهم (عرفة الشواف) ضرير أيضا، خرج من السجن للتو ويتولى قيادتهم، ويحاول كشف رئيس الهيئة الذي لا يهتم بهم، المسرحية من تأليف لينين الرملي وإخراج محمد صبحى، بطولة هناء الشوربجي، عبلة كامل، محمود أبو زيد، شعبان حسين، عزة لبيب.
5- مسرحية تخاريف
وتنضم إليهم مسرحية «تخاريف» التى عرضت عام 1989، تأليف لينين الرملي وإخراج محمد صبحى، تدور أحداثها حول عفريت يظهر لمجموعة من الأشقاء ويطلب كل منهم منه أمنية يريد تحقيقها، ومن خلال تلك الأحلام والخواطر تكتشف الكثير من الأسرار عن النفس البشرية، وشارك فى بطولة العرض كل من: «هناء الشوربجي، شعبان حسين، محمد أبو داوود، عبد الله مشرف، عزة لبيب».
6- مسرحية أنا عايزة مليونير
كانت مسرحية «أنا عايزة مليونير» أول عمل مسرحي احترافي يشارك فيه الفنان هانى رمزي بعد تخرجه في المعهد، والمسرحية من تأليف يسري الإبياري وإخراج فؤاد عبد الحي، بطولة وحيد سيف، ميمي جمال، حسن الأسمر، محمد الشرقاوي، سوزان صالح، شادية عبد الحميد.
هانى رمزي ربما لا يملك رصيدًا كبيرًا من الأعمال المسرحية، ولكنه لديه مشاركات فى أعمال متميزة، نجح من خلالها فى ترك بصمة فى أذهان جمهوره ومحبيه، الذين ينتظرون بشغف عودته إلى خشبة المسرح من جديد.