يعود بعد غياب 16 عاما| رحلة هاني رمزي مع خشبة المسرح

بعد نجاح محمد هنيدي ويحيى الفخراني على خشبة المسرح ومن قبلهما أشرف عبد الباقي، تشجع هاني رمزي للعودة إلى بيته الأول المسرح في تجربة جديدة مع السيناريست حمدي يوسف

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الفنان هانى رمزي

كانت «كده أوكيه» التي عرضت عام 2003 آخر مسرحية شارك فيها الفنان هانى رمزي، ليتجه بعدها إلى السينما التى فتحت ذراعيها له، رغم أن بدايته الحقيقية كانت من خلال خشبة المسرح مع فرقة الفنان محمد صبحى، ولكن كغيره من النجوم جذبته أضواء الشهرة وأفيشات الشاشة الذهبية التي حقق من خلالها نجاحات عديدة، ولكن ربما إخفاقاته الأخيرة جعلته يغير مساره ويعود مرة أخرى إلى المسرح، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي يحققه زملاؤه فى الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة مع تجربة المسرح الخاص، حيث يحضر حاليا هانى رمزى لعودته إلى خشبة المسرح.

وتشهد المسرحية الجديدة التي سيقوم هانى رمزي ببطولتها تكرار تعاونه مع السيناريست حمدي يوسف، الذي سبق أن تعاون معه فى مسلسل «ابن النظام» و«عريس ديليفري»، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على الفنانين الذين سيشاركون فى العرض المسرحي الذي سيدور فى إطار كوميدي استعراضي، وللفنان هانى رمزى