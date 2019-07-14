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36 مليار جنيه زيادة باستثمارات الحكومة في 11 شهرا

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
وزير المالية
وزير المالية
شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة كبيرة خلال فترة الـ11 شهرا الأولى من العام المالى المنصرم 2018- 2019، والممتدة من يوليو حتى مايو الماضيين، وبلغت الزيادة نحو 36 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الحكومية نحو 111.2 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بواقع 47% على نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، خاصة مخصصات قطاعى التعليم والصحة، ما يعكس أكبر قدر من الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
ووفقا للتقرير، فإن زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية تعكس أيضا عزم الوزارة على زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات. وافق البرلمان على موازنة السنة المالية 2019- 2020 بهدف الوصول بعجز الموازنة عند 7.2% ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6%، وذلك بعدما
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تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

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البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

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