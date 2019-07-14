بالأسماء.. الطلاب الأوائل في الثانوية العامة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس ومجموع الطلاب، بجانب المدارس التابعين لها. ومن ناحية أخرى، قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم إن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفا أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن في المدارس، غدا الإثنين.

وذكر عبد الحكم أن التظلمات تبدأ، بعد غد الثلاثاء، على أن تعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة