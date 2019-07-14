ثاني علمي علوم بالدقهلية: الثانوية مش انتحار

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الطالب أحمد صلاح فرج علي

قال الطالب أحمد صلاح فرج علي، من مدرسة ناصر الثانوية بأوليلة التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، ابن قرية كفر البهايتة، إنه لم يتلق اتصالا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رغم حصوله على المركز الثاني مكرر بمجموع 409.5 درجة شعبة علمي علوم، مشيرا إلى أنه ظل طوال اليوم "على أعصابه" بجوار الهاتف ينتظر مكالمة، وعلم بأنه من الأوائل عقب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لها، وأضاف: "كنت أتمنى أن تكلل فرحة أهلي بمكالمة الوزير، لأنهم تعبوا معايا".

وأشار إلى أنه يتفاوض مع أسرته وأصدقاه على دخول إحدى كليتي الطب، سواء طب المنصورة أو طب الزقازيق أيهما سيكون أفضل وأقرب له من حيث الموقع الجغرافي ويجمع شمله بأصدقائه من المتفوقين.وعن سر تفوقه، أكد أن الثانوية العامة تحتاج إلى مثابرة ودراسة ومزيد من الجهد وتنظيم الوقت لتحقيق الأهداف ليست "انتحار أو نهاية