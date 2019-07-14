لتفادي فشل فرنسا.. تعاون صيني روسي لبناء حاملة نووية

قبل سقوطه في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، طور الاتحاد السوفييتي تكنولوجيا نووية لأكبر سفُنه عن طريق اختبارها على كاسحات الجليد، والآن تأمل الصين أن تفعل الشيء نفسه
منذ أن بدأت في الظهور كقوة عالمية، بدأت الصين في الاستثمار بكثافة في تطوير حاملات الطائرات، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أكملت "لياو نينج"، حاملتها الأولى، برنامج إصلاح وتحديث كبيرا في يناير الماضي، في حين أن الحاملة الثانية من طراز "001A" المصنوعة بالكامل محليا، تخضع حاليا لتجارب بحرية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للدخول في الخدمة بحلول نهاية العام الجاري.
وهناك حاملة ثالثة قيد التطوير، على الرغم من أنها مثل سابقاتها، فإنها لن تعمل بالطاقة النووية، وقد يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للجيش الصيني.
ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، عن الخبير البحري "لي جي" قوله إنه لكي يكون قادرا على المنافسة حقا في أعالي البحار، فإن الجيش الصيني يحتاج إلى سفينة قادرة على استيعاب مقاتلاتها من طراز "جي 15"، وللقيام بذلك، يجب أن تمتلك طاقات هائلة.
وأضاف لي، أن "الصين تحتاج حقا إلى حاملة طائرات أكثر
ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، عن الخبير البحري "لي جي" قوله إنه لكي يكون قادرا على المنافسة حقا في أعالي البحار، فإن الجيش الصيني يحتاج إلى سفينة قادرة على استيعاب مقاتلاتها من طراز "جي 15"، وللقيام بذلك، يجب أن تمتلك طاقات هائلة.
وأضاف لي، أن "الصين تحتاج حقا إلى حاملة طائرات أكثر قوة تعمل بالطاقة النووية لتستطيع حمل طائرتها المقاتلة فائقة الثقل على متن حاملة الطائرات، من طراز جي 15".
وعلى الرغم من أن الصين لديها بالفعل غواصات نووية، فإن الأنظمة التي تستخدمها غير مناسبة لحاملات الطائرات، لأنها ليست قوية بما يكفي.
وأشار تشو تشن مينج، الخبير العسكري المقيم في بكين، إلى أن فرنسا تعلمت ذلك الدرس قبل 25 عاما، وقال: "بعد رؤية ما حدث مع حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، تعرف الصين أنه من غير المجدي نقل المفاعلات النووية من غواصة إلى حاملة طائرات".
وتقول الصحيفة الصينية إن باريس حاولت خفض تكاليف تطوير "شارل ديجول" حاملة فرنسا الأولى والوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية، عن طريق استخدام مفاعلين غواصتين كنظام دفع رئيسي للحاملة.
إلا أن الأمر لم يسر كما كان متوقعا له، وفشلت المحاولة، حيث إن الحجم الضخم للسفينة ونقص الطاقة من المحركات منحاها لقب حاملة الطائرات الأبطأ في العالم، بسرعة قصوى تبلغ 27 عقدة فقط.
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ويقول الخبراء إن حاملات الطائرات تحتاج إلى أن تكون قادرة على السير بسرعة لا تقل عن 30 عقدة لإنشاء الرياح المعاكسة اللازمة لإطلاق طائراتها.
وأكد تشو أن "القدرة القتالية لحاملة الطائرات شارل ديجول انخفضت بشكل حاد بسبب سرعتها المنخفضة"، مضيفا: "لقد كان درسا مؤلما للفرنسيين".
ولتجنب التعرض لنفس الإحراج الذي تعرض له الفرنسيون، تتطلع الصين الآن إلى مشروع مشترك مع روسيا، ففي يونيو من العام الماضي، دعت موسكو المؤسسة الوطنية الصينية النووية المملوكة للدولة إلى تقديم عطاءات لمشروع كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، وسيتم تشغيلها بواسطة مفاعلات وحدات عائمة.
وأشارت "ساوث تشينا مورنينج بوست" إلى أن الاتحاد السوفييتي السابق بدأ في استخدام كاسحات الجليد كمنصات تجريبية لتطوير المفاعلات النووية في الخمسينيات.
وبحلول الوقت الذي كانت فيه مستعدة لبدء بناء "أوليانوفسك" أول حاملة طائرات نووية عام 1988، كانت قد بُنيت بالفعل 5 كاسحات نووية.
إلا أن مشروع بناء حاملة الطائرات النووية لم يكتمل قط، إذ انهار الاتحاد السوفييتي عام 1991، قبل 4 سنوات من الموعد المخطط لإطلاقها.
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ويقول "لي" إن فائدة اختبار هذه المحركات النووية على كاسحات الجليد هي أنها تحتاج هي الأخرى إلى كميات كبيرة من الطاقة للعمل، وأضاف: "إن التصميم الهيكلي لكاسحات الجليد الذي يسمح لها باختراق الجليد الكثيف يعني أنها تحتاج إلى نظام دفع قوي".
وفي الوقت الذي تمتلك فيه الصين خبرة جيدة في تطوير المفاعلات النووية لاستخدامها على الأرض، فإنها لم تتقن بعد عملية "التصغير" اللازمة لجعل وحدة الطاقة النووية مناسبة لحاملة الطائرات.
من جانبه، يرى تشو أن "الصين تتمتع بقدرات بناء بحرية قوية، لكنها لا تزال ضعيفة للغاية في التصغير النووي، لذلك يمكن أن نتعلم من روسيا".
وأضاف أن "روسيا لديها التكنولوجيا، ولكن ليس لديها أموال، والصين لديها المال، لكن ليس لديها التكنولوجيا، ومن خلال العمل معا، ستتحرك الصين بخطى ثابتة نحو إطلاق حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية".