فرج عامر يكشف أسباب أزمة الكرة المصرية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

أعضاء اتحاد الكرة المصري

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تدهور الكرة المصرية، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أزمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني أو أجنبي أو رئيس اتحاد كرة القدم القادم، المصيبة أن مستوى اللاعب المصري تدهور وفكرة التكتيك تجمد بسبب تجمّد اللاعبين وعدم ظهور جدد على المستوى الدولي، وتضاؤل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية ومن منهم محترف يلعب في أندية ليست على المستوى، اللهم إلا محمد صلاح وعلقنا كل آمالنا عليه بشكل غريب».

وتابع عامر: «حتى إن المدربين والمساعدين الذين تناوبوا على المنتخب أخيرا ملفوظون من الدوريات الكروية المتقدمة، والدليل أن اللي بيسيب المنتخب المصري بيفضل يتردد على مصر لعل وعسى، أو يدرب فرق دون المستوى». وأوضح: «هل يُعقل أن يظل لاعبو 1997 حتى الآن حبيسى دورى ناشئين هزيل؟ هل ينفع تبنى

وتابع عامر: «حتى إن المدربين والمساعدين الذين تناوبوا على المنتخب أخيرا ملفوظون من الدوريات الكروية المتقدمة، والدليل أن اللي بيسيب المنتخب المصري بيفضل يتردد على مصر لعل وعسى، أو يدرب فرق دون المستوى».



وأوضح: «هل يُعقل أن يظل لاعبو 1997 حتى الآن حبيسى دورى ناشئين هزيل؟ هل ينفع تبنى سياسة احتكار اللاعبين وعدم إعطاء فرصة للمواهب الصاعدة؟ هل يعقل فشلنا فى جميع مسابقات كرة القدم الإفريقية لجميع المراحل السنية؟ المصيبة كبيرة ومتشعبة والكارثة أننا كنا مغيبين بفعل إعلام رياضي موجه».



وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس الجبلاية باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

