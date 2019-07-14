رياضة

فرج عامر يكشف أسباب أزمة الكرة المصرية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
أعضاء اتحاد الكرة المصري
أعضاء اتحاد الكرة المصري
كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تدهور الكرة المصرية، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أزمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني أو أجنبي أو رئيس اتحاد كرة القدم القادم، المصيبة أن مستوى اللاعب المصري تدهور وفكرة التكتيك تجمد بسبب تجمّد اللاعبين وعدم ظهور جدد على المستوى الدولي، وتضاؤل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية ومن منهم محترف يلعب في أندية ليست على المستوى، اللهم إلا محمد صلاح وعلقنا كل آمالنا عليه بشكل غريب».
وتابع عامر: «حتى إن المدربين والمساعدين الذين تناوبوا على المنتخب أخيرا ملفوظون من الدوريات الكروية المتقدمة، والدليل أن اللي بيسيب المنتخب المصري بيفضل يتردد على مصر لعل وعسى، أو يدرب فرق دون المستوى». وأوضح: «هل يُعقل أن يظل لاعبو 1997 حتى الآن حبيسى دورى ناشئين هزيل؟ هل ينفع تبنى
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لاسارتى (1)

ماذا دار بين لاسارتي ودوليي الأهلي في معسكر إسبانيا؟

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري. وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.
فيليب-كوتينيو (1)

وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة

أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".
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مصر-وزيمبابوي (9)

منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
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مصدر بالجبلاية: استقالات أعضاء اتحاد الكرة باطلة

كشف مصدر مسئول داخل اللجنة القانونية في اتحاد الكرة، أن الاستقالات التي أعلنها مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، يجب أن تقدم إلى اللجنة الأوليمبية بقيادة المهندس هشام حطب، وليس إلى وزير الرياضة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن تقديم الاستقالات إلى وزير الرياضة يجعلها باطلة، لأن اللوائح تنص على تقديمها للجنة الأوليمبية باعتبارها الجهة المسئولة عن الاتحادات الرياضية، وأعلن أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
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تفاصيل حديث أجيري مع لاعبي الفراعنة بعد وداع الكان

علم «التحرير» تفاصيل حديث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع اللاعبين، عقب مباراة حنوب إفريقيا، التي أُقيمت أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، قال أجيري للاعبين: «أنا المسؤول عما حدث وأنا المخطئ.. أنتم أقوياء ولاعبون مميزون.. شكرًا لكم». وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
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قانونيا.. حل اتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضائه

شهدت الساعات القليلة الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة، عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، إذ قدم 9 أعضاء استقالتهم من مجلس إدارة الجبلاية، ليتم حل مجلس الجبلاية، خاصة أن النصاب القانوني ينص على أنه في حالة تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، يتم حل المجلس قانونيا.
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