تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في نهاية يونيو الماضي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019 - 2020 بنظام الشرائح، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على 3 مراحل، موضحا أن الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في لقطاعات المختلفة، كالآتي: الطب البشري 95%، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90%، الهندسة 80%، الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70%.

أما بالنسبة لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة 60%، وباقي الكليات 55%.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس