الثانية علمي علوم بالإسماعيلية: «طول عمري برتب»

تحرير:محمد مصباح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

اية محمد محمود سليم

قالت الطالبة آية محمد محمود سليم بمدرسة التل الكبير الثانوية بنات، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم، على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5، إنهه كان لديها شعور بحصولها على ذلك المركز خصوصا أنها كانت دائما تحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية من دراستها. وأشارت إلى أن أسرتها وأصدقائها بالإضافة إلى التركيز الدائم وتنظيم الوقت وراء الوصول إلى هذا الإنجاز. وأوضحت أنها أغلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت المواقع التي تهتم بنشر المواد التعليمية المرتبطة بالدراسة فقط.

وعن وصفة التفوق، قالت: "السبب في التفوق هو التركيز في المذاكرة والاجتهاد والنوم بدري وبشكل كافي والبحث عن كل شئ وكتابة ملحوطات عن كل صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى دور الأسرة الفعال في مساعدتي على تحقيق ذلك المركز وتشجعيهم المستمر لي". وأوضحت أنها تقتدي بالدكتور مجدي يعقوب، لأنه مثال يحتذي به في الإنسانية: