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الثانية علمي علوم بالإسماعيلية: «طول عمري برتب»

تحرير:محمد مصباح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
اية محمد محمود سليم
اية محمد محمود سليم
قالت الطالبة آية محمد محمود سليم بمدرسة التل الكبير الثانوية بنات، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم، على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5، إنهه كان لديها شعور بحصولها على ذلك المركز خصوصا أنها كانت دائما تحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية من دراستها. وأشارت إلى أن أسرتها وأصدقائها بالإضافة إلى التركيز الدائم وتنظيم الوقت وراء الوصول إلى هذا الإنجاز. وأوضحت أنها أغلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت المواقع التي تهتم بنشر المواد التعليمية المرتبطة بالدراسة فقط.
وعن وصفة التفوق، قالت: "السبب في التفوق هو التركيز في المذاكرة والاجتهاد والنوم بدري وبشكل كافي والبحث عن كل شئ وكتابة ملحوطات عن كل صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى دور الأسرة الفعال في مساعدتي على تحقيق ذلك المركز وتشجعيهم المستمر لي". وأوضحت أنها تقتدي بالدكتور مجدي يعقوب، لأنه مثال يحتذي به في الإنسانية:
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النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
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الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
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الثانى على الثانوية العامة الدروس الخصوصية كانت عامل أساسيا في استيعاب المناهج والتفوق

ثاني علمي علوم: الدروس الخصوصية كانت عامل أساسي

"مكنتش أعرف إنى من الأوائل غير بعد ما الصحفيين كلمونى، وكنت فاكرهم بيهزروا لأن محدش من الوزارة كلمنى".. بهذه الكلمات بدأ الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف طالب بمدرسة الشهيد مصطفى بدوى الرسمية لغات في مدينة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم حديثه، معربا عن فرحته العارمة بتفوقه وإعلان اسمه بين أوائل الجمهورية بمجموع "409.5" درجات. وقال "عاصم"، إن والده والدته وشقيقه الأكبر هم قدوته في الحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن حصوله على المركز الثاني جاء بعد كفاح تعلمه من والده، حيث كان دائم التشجيع له على التفوق.
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دموع وإغماءات بامتحانات الديناميكا والفلسفة والأحياء

شهد الأسبوع الثانى من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين صفوف الطلاب والطالبات، وذلك خلال تأديتهم امتحانات اليوم، في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق". وارتفع عدد الطلاب المصابين خلال أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إلى 4 طلاب ومراقب، وذلك بعد إصابة الطالبتين، سهيلة محمد صديق، 18 سنة، بأزمة نفسية بمدرسة الثانوية بنات الجديدة، وأميرة فرغلي رفاعي، 18 سنة، بضيق في التنفس بمدرسة أبو تشت الثانوية، وتم نقلهما للمستشفى بسيارتي إسعاف.
انتحار

انتحار طلاب الثانوية العامة.. من أين تبدأ المواجهة؟

«من بوابة المستقبل إلى بوابة الآخرة» مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة تتحول المنازل المصرية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، التي تُسخر فيها الأسر جميع إمكانياتهم لأبنائهم، آملين فى حصول أبنائهم على مجموع كبير يمكّنهم من الالتحاق بكليات القمة وجني ثمار عام كامل من القلق والتوتر والانتظار، إلا أن السنوات الأخيرة طرأت على المجتمع المصري فيها ظاهرة جديدة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها لمعالجتها، ألا وهى تحول موعد امتحانات الثانوية العامة إلى موسم انتحار الطلاب، ففى نفس الموعد من كل عام يقدم عدد من الطلاب على الانتحار.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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