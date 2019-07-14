التعليم: اكتشاف تطابق إجابات 390 طالبا في لجنة بيلا

تحرير:أمينة محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يعتبر غش جماعة، وتم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن هناك نوعين من النتيجة تظهر للطلاب منها حصول الطالب على صفر وهؤلاء طلاب الدبلومة، لأن لهم نتيجة خاصة والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات.

وأوضح عبد الحكم أن الوزارة حاصرت لجان الأكابر في امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات وكثافة الملاحظين وإرسال أفراد من لجان الإدارة، حتى تم ضبط سير الامتحان بها، مضيفا أن بعض طلاب المنازل زوروا بيانات وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم حجب نتائجهم وجار التحقيق من قبل الشئون القانونية.وشدد