عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

تحرير:أحمد جاد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.

وأكد عبد العال: "الشعب المصري دوما قريب من الشعب الليبي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة، ونقول للشعب الليبي إن مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر وأمن ليبا هو أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدا عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام بدولة ليبيا".ولفت إلى أن مجلس النواب يضع تحت تصرف مجلس النواب