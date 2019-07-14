جريمة

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

علاقة صداقة تطورت إلى أخرى عاطفية بين سائق وفتاة قاصر انتهت بخيانة الأول إذ اتفق مع صديقه على خطة شيطانية لتمكين الأخير من معاشرتها جنسيا إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل
تحرير:محمد الشاملي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
جثة
جثة
طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
منذ أكثر من عام كانت «أميرة» تجلس داخل غرفتها تتصفح حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصلها للتو طلب صداقة من أحد الأشخاص لم تعرف به من قبل أو بينهما أصدقاء مشتركون، ترددت لحظات في قرارها لكنها استقرت على قبول الطلب. انطلق الصديق الجديد في الحديث بسرعة البرق، راح يعرفها
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"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج

حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
مرض-السل

إنقاذ طالبي ثانوي بأسيوط حاولا الانتحار لضعف المجموع

«مبيد حشري وأقراص كيميائية» وسيلتان لجأ إليهما طالب وطالبة بالثانوية العامة، فى محاولة بائسة للتخلص من حياتيهما انتحارًا، بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، إلا أن حالة الإعياء التى تعرضا لها جراء التسمم بالطريقتين نبهت أسرتيهما، ليبادر أهلهما بنقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تم إدخالهما قسم الطوارئ، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما، ومحاولة إجراء غسيل معدة وتطهير السموم التى تجرعاها بطرق طبية، بينما تم إخطار مديرية أمن أسيوط بواقعتي الشروع فى الانتحار، وذلك للتحقق الأمني من عدم وجود شبهة جنائية.
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انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
غلق-الطريق-الدائري

توقف المرور بدائري المريوطية نتيجة تصادم سيارتين

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع حطام حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى المريوطية، اليوم الأحد، مما تسبب في توقف حركة المرور للقادم من الجيزة باتجاه المنيب، وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة كثافات متحركة والشوارع المحيطة بوسط البلد وبمحور صلاح سالم وطريق السويس -العين السخنة شهدت كثافات ويفضل محور النصر كبديل جيد. الحادث تلقت به غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى المعادى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
طعنات-سكين-جريمة

لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
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ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
الانتحار-شنقا

«لعثمة في النطق وتنمر».. مأساة طالب شنق نفسه في شجرة

تلعثم في النطق دفع الطفل "إسلام" صاحب الـ 13 عامًا إلى التخلص من حياته بعد معاناته، بسبب تعرضه للتنمب من قبل بعض أصدقائه، حسبما جاء في التحريات الأولية، وعثر على جثته "مشنوقًا" في جذع شجرة. أزمة نفسية كان يمر بها الطالب في الفترة الأخيرة لم يجد مفرًّا سوى التخلص من حياته، بمنطقة كفر ترك مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، فيما تواصل نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وتبين من المناظرة ارتداءه ملابسه بالكامل، ومعلق من رقبته بجذع الشجرة، مع ووجود علامات حول الرقبة نتيجة رباط الشنق.
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