طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن
علاقة صداقة تطورت إلى أخرى عاطفية بين سائق وفتاة قاصر انتهت بخيانة الأول إذ اتفق مع صديقه على خطة شيطانية لتمكين الأخير من معاشرتها جنسيا إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل
تحرير:محمد الشاملي
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
جثة
طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
منذ أكثر من عام كانت «أميرة» تجلس داخل غرفتها تتصفح حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصلها للتو طلب صداقة من أحد الأشخاص لم تعرف به من قبل أو بينهما أصدقاء مشتركون، ترددت لحظات في قرارها لكنها استقرت على قبول الطلب.
انطلق الصديق الجديد في الحديث بسرعة البرق، راح يعرفها
منذ أكثر من عام كانت «أميرة» تجلس داخل غرفتها تتصفح حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصلها للتو طلب صداقة من أحد الأشخاص لم تعرف به من قبل أو بينهما أصدقاء مشتركون، ترددت لحظات في قرارها لكنها استقرت على قبول الطلب.
انطلق الصديق الجديد في الحديث بسرعة البرق، راح يعرفها بنفسه وأنه شاب يدعى "وائل" يبلغ من العمر 21 سنة، يقيم في إحدى قرى مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، فتوطدت العلاقة بينهما وتحولت من صداقة إلى أخرى عاطفية، إذ صارح الشاب الفتاة بمشاعره.
سقطت ابنة الـ16 سنة في شباك الحب والغرام التي نصبها لها "وائل"، انتقلا إلى مرحلة تبادل أرقام الهاتف، يقضيان ساعات الليل يحلمان بيوم زفافهما وأن يجمعهما عش الزوجية، وسط وعود من الشاب بأنه يعمل ليل نهار لجمع المال والتقدم لخطبتها.
نهاية الأسبوع المنقضي اتفق العشيقان على اللقاء واختارا حديقة الحيوان القريبة من ميدان الجيزة، وصل "وائل" مبكرا وانتظر محبوبته متلهفا رؤيتها في أفضل حُلة كما اعتاد منها خلال لقاءاتهما، لكن حالة الزحام الشديد فرقت بينهما.
اتصلت "أميرة" بمحبوبها دون الحصول على رد، قررت الانصراف في طريق عودتها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم، وفي أثناء استقلالها ميكروباص أعادت المحاولة التي جاءت نتيجتها إيجابية تلك المرة، رد عليها أحد الأشخاص وأخبرها أنه عثر على الهاتف، وطالبها بالحضور إلى مكان وجوده لتسلمه فوجهت له الشكر لا سيما أمانته، وأكدت حضورها في غضون فترة قصيرة "مسافة السكة وهاكون عندك".
انطلقت الفتاة قاصدة المكان، الذي وصفه لها ذلك الشخص بمركز العياط، ولدى وصولها أخبرها بأن صاحب الهاتف اتصل به وتسلمه، وعرض عليها توصيلها إلى أقرب نقطة لاستقلال وسيلة مواصلات إلى بلدتها، قبل أن يفاجئها باقترابه منها وطلبه معاشرتها جنسيا، لكنها أبدت رفضا قاطعا، فما كان منه إلا أن أخرج سكينا وهددها بالإيذاء حال عدم امتثالها لطلبه، ولدى اقترابه منها باغتته واستخلصت منه السكين وسددت له أكثر من 13 طعنة متتالية أردته قتيلا.
تركت ابن الـ16 سنة جثة المجني عليه داخل السيارة، أسرعت إلى قسم شرطة العياط للإبلاغ عن تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد 4 أشخاص، وأنها قاومتهم وقتلت أحدهم بسكين كانت بحوزتها، بعدما سددت له طعنات متفرقة بالجسم، وحضرت بعدها إلى القسم لتسليم نفسها والاعتراف بجريمتها التي اقترفتها.
اصطحبت القوات الفتاة إلى المكان المقصود عبارة عن مدق جبلي في المنطقة الصحراوية، وعثر على جثة "الأمير"، 22 سنة، سائق ومقيم بقرية بيدف في مركز العياط، بها آثار 13 طعنة متفرقة، وكشفت التحريات أنه اتفق مع صديقه "وائل" الذي تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة، على استدراجها ليتمكن من مواقعتها جنسيا.
حضر فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي وعاين مسرح الجريمة وجثة الضحية، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تمهيدا لتشريحها والتصريح بدفنها وتسليمهما إلى ذويه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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