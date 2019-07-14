ماذا دار بين لاسارتي ودوليي الأهلي في معسكر إسبانيا؟

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

لاسارتي

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري. وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو الأهلي، لمعسكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، أمس السبت، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر بالخسارة

ووصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو الأهلي، لمعسكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، أمس السبت، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.



وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من أليخاندرو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي الدولي، حيث يرغب لاسارتي في الوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى بقية الفريق الذي بدأ معسكر الإعداد يوم السبت الماضي.

