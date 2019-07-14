رياضة

ماذا دار بين لاسارتي ودوليي الأهلي في معسكر إسبانيا؟

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
لاسارتي
لاسارتي
حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري. وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ووصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو الأهلي، لمعسكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، أمس السبت، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر بالخسارة
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فرج عامر يكشف أسباب أزمة الكرة المصرية

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تدهور الكرة المصرية، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أزمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني أو أجنبي أو رئيس اتحاد كرة القدم القادم، المصيبة أن مستوى اللاعب المصري تدهور وفكرة التكتيك تجمد بسبب تجمّد اللاعبين وعدم ظهور جدد على المستوى الدولي، وتضاؤل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية ومن منهم محترف يلعب في أندية ليست على المستوى، اللهم إلا محمد صلاح وعلقنا كل آمالنا عليه بشكل غريب».
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هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.
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وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة

أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".
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رباعي الأهلي الدولي يصل معسكر إسبانيا

وصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي، لمسعكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وجاء انمضام الرباعي لمعسكر الأهلي المُقام بإسبانيا، بعد أن غادروا القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران إلى مدينة برشلونة، ثم استقلوا طائرة أخرى إلى مطار أليكانتي، ووصلوا في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت.
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جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
الاهلي

معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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